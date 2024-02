Theo đó, Hội An là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách, đứng thứ hai sau Bali, Indonesia vốn nổi tiếng nhờ bãi biển dài với làn cát trắng mịn cùng những cảnh sắc đẹp.

Thành phố nằm trên bờ biển miền Trung thuộc tỉnh Quảng Nam, trung tâm của Việt Nam này là một thương cảng quan trọng của Đông Nam Á có từ thế kỷ 15-19, cho tới nay vẫn được bảo tồn tốt.

Không chỉ vậy, đây còn là một điểm dừng chân phổ biến của những người du lịch bụi, đặc biệt đang trở nên nổi tiếng hơn với du khách nước ngoài.

Vào ngày 14 âm lịch hàng tháng, Hội An lung linh và đầy lãng mạn trong ánh sáng của những chiếc đèn lồng đầy màu sắc truyền thống. Ngoài ra, phố cổ còn có những điểm tham quan nổi tiếng là Chùa Cầu và đền Quan Công.

Khi đến Hội An, du khách nên đặt may đo một bộ quần áo từ những thợ may lành nghề. Đây là trải nghiệm đáng thử mà bạn không nên bỏ qua.

Các điểm đến khác nằm trong danh sách còn có những "tên tuổi" khác như Maldives, Cộng hòa Dominica, Santorini Hy Lạp, Mauritius, Venice Italy, Khao Lak Thái Lan, Zanzibar, Budapest Hungary...

Danh sách trên nằm trong khuôn khổ giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024 của Tripadvisor nhằm tôn vinh những điểm đến có nhà hàng, khách sạn và hoạt động giải trí nhận được số lượt bình chọn vượt xa mong đợi của du khách. Chưa đến 1% trong 8 triệu hồ sơ được trao giải Best of the Best.

Theo Tripadvisor