Đây là một trong những nội dung tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà Bộ GD-ĐT đang xây dựng.

Theo đó, với các kỳ thi do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc công nhận như kỳ thi tốt nghiệp THPT, người tham gia tổ chức thi hoặc người có liên quan đến việc tổ chức thi khi làm lộ đề thi hoặc mua bán đề thi nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 50 đến 75 triệu đồng.

Dự thảo cũng quy định phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân có một trong các hành vi sau đây nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

- Gây rối, làm mất trật tự tại khu vực thi;

- Đưa thông tin sai lệch, sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi.

Phạt tiền từ 15 đến 25 triệu đồng đối với cá nhân không phải là thí sinh có một trong các hành vi:

- Thi hộ;

- Tổ chức lấy đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc phòng thi trong thời gian thi nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đưa bài giải từ ngoài vào cho thí sinh trong thời gian thi.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Phạm Công

Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với người tham gia tổ chức thi hoặc người có liên quan đến việc tổ chức thi có một trong các hành vi sau:

- Để cho thí sinh quay cóp hoặc mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi;

- Chấm thi không đúng hướng dẫn chấm hoặc cộng điểm bài thi dẫn đến làm thay đổi kết quả chấm;

- Ra đề thi nằm ngoài nội dung thi theo quy định;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về bảo quản, lưu trữ hồ sơ thi, dữ liệu thi. Gửi hoặc truyền dữ liệu thi không đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với người tham gia tổ chức thi hoặc người có liên quan đến việc tổ chức thi có một trong các hành vi sau:

- Trực tiếp giải bài thi hoặc hướng dẫn cho thí sinh trong thời gian thi;

- Lấy bài thi của thí sinh này giao cho thí sinh khác;

- Gian lận khi chấm thi nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Cho điểm không đúng quy định, cho điểm vượt khung hoặc hạ điểm của thí sinh nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với người tham gia tổ chức thi hoặc người có liên quan đến việc tổ chức thi có một trong các hành vi sau nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

- Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc phòng thi trong thời gian thi;

- Đưa bài giải từ ngoài vào cho thí sinh trong thời gian thi;

- Làm lộ số phách bài thi;

- Sửa chữa, thêm, bớt vào bài làm của thí sinh;

- Cố ý chữa điểm trên bài thi, trên biên bản chấm thi hoặc trong bảng điểm;

- Đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh;

- Gian dối trong việc sửa chữa học bạ, hồ sơ của thí sinh.

Phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với người tham gia tổ chức thi hoặc người có liên quan đến việc tổ chức thi có hành vi làm mất bài thi của thí sinh trong quá trình thu bài thi, vận chuyển, bảo quản bài thi hoặc chấm thi.

Bộ GD-ĐT cho hay, việc đưa ra các mức phạt chi tiết, tăng khung hình phạt nhằm tăng tính răn đe đối với các hành vi gian lận nghiêm trọng trong tổ chức thi.