Sáng 5/8, tại buổi họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết những sai phạm, tiêu cực xảy ra tại Tuyên Quang vừa qua là “rất buồn, rất đau xót”, ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như uy tín của ngành giáo dục.

Song việc khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra đã thể hiện quan điểm nhất quán của các cơ quan chức năng là xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ông Thưởng cho hay thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã lắng nghe ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, chuyên gia, cơ sở giáo dục và dư luận để xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại họp báo. Ảnh: Thạch Thảo

Vụ việc tại Tuyên Quang có tính chất rất phức tạp. Qua xác minh ban đầu, các thí sinh liên quan đã thừa nhận hành vi với mức độ khác nhau.

“Các em đã dũng cảm nhận lỗi nên chúng ta phải cho các em cơ hội. Không thể xử lý riêng từng thí sinh vì đây là sai phạm của cả hội đồng thi. Những điểm số bất thường của các em là hệ quả từ việc hội đồng thi đã vi phạm nghiêm trọng quy chế”, ông Thưởng nói.

Vì thế, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, từ cơ sở pháp lý, quyền lợi của thí sinh đến yêu cầu giữ vững kỷ cương, uy tín của kỳ thi, Bộ quyết định tổ chức thi lại đối với 328 thí sinh Tuyên Quang.

“Không có phương án nào là toàn diện tuyệt đối”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói và cho biết đây là giải pháp phù hợp nhất trong bối cảnh kết quả tại điểm thi này không còn bảo đảm tính trung thực, khách quan.

Dù rằng, việc phải thi lại sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các thí sinh, nhưng điều này cũng giúp các em có được kết quả phản ánh đúng năng lực thực chất, không còn băn khoăn liệu điểm số của mình có khách quan hay không.

“Bên ngoài có ý kiến cho rằng các em được thêm thời gian ôn tập, nhưng thực tế áp lực tâm lý mà các em phải chịu còn lớn hơn rất nhiều”, ông Thưởng chia sẻ.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng khẳng định, việc thi lại trong trường hợp này là biện pháp khắc phục hậu quả đối với một điểm thi không còn bảo đảm tính trung thực, khách quan. Việc tổ chức thi lại nhằm xác định lại kết quả, không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đã có hành vi gian lận và sau này sẽ được phát hiện.

“Những tổ chức, cá nhân vi phạm nếu tiếp tục được phát hiện sẽ vẫn bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang có các biện pháp động viên tinh thần, hỗ trợ thí sinh và bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của các em trong quá trình tổ chức thi lại.

“Mọi giải pháp đưa ra đều phải hướng đến lợi ích chung, bảo đảm công bằng cho thí sinh, giữ vững kỷ cương của kỳ thi và lấy lại niềm tin của xã hội”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.