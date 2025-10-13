Chiến lược dữ liệu của Bộ KH&CN đến năm 2030 vừa được phê duyệt. Chiến lược vạch rõ tầm nhìn đến năm 2030, Bộ KH&CN trở thành cơ quan tiên phong trong Chính phủ số, dẫn dắt hệ sinh thái dữ liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; bảo đảm dữ liệu trở thành nguồn lực chiến lược, được tạo lập, quản lý, chia sẻ, khai thác và sử dụng một cách hiệu quả, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Cũng đến năm 2030, dữ liệu KH&CN trở thành tài sản quốc gia có giá trị cao, là nền tảng tri thức số hóa của đất nước, góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo dựa trên tri thức, công nghệ và dữ liệu.

Bộ KH&CN sẽ ban hành kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai Chiến lược dữ liệu của Bộ đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát Chiến lược hướng tới là phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số một cách đồng bộ, thống nhất, minh bạch, an toàn và hiệu quả; bảo đảm dữ liệu trở thành hạ tầng thiết yếu, nguồn lực quan trọng phục vụ quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số.

Đồng thời, phấn đấu đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Chiến lược cũng đề ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được thời gian tới, như: Hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến xây dựng và phát triển dữ liệu khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng các nền tảng số quốc gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; bảo đảm tích hợp, kết nối 100% dữ liệu từ các bộ, ngành, địa phương qua nền tảng số; dữ liệu phục vụ thiết thực công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước của Bộ KH&CN.

Bảo đảm 100% dịch vụ công trực tuyến của Bộ KH&CN được cung cấp toàn trình và tích hợp trên đa nền tảng; dữ liệu thay thế toàn bộ bản giấy trong hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp

Bảo đảm 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bộ KH&CN đáp ứng các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, được triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 3 trở lên; kết nối và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Cùng với đó, số hóa 100% các dữ liệu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc phạm vi Bộ KH&CN; hoàn thành và đưa vào sử dụng Cổng dữ liệu mở khoa học và công nghệ, công bố tối thiểu 5.000 bộ dữ liệu mở về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đặc biệt, đến năm 2030, 100% cán bộ trong toàn ngành KH&CN có khả năng sử dụng thành thạo dữ liệu trong công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành và triển khai công việc.