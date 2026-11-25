Thông qua hội nghị tuyên truyền tại các cụm dân cư, Công an xã Tân Long (Tuyên Quang) tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa ma túy cho người dân.

Chiều 25/11, Công an xã Tân Long (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2026 tại nhà văn hóa thôn 8. Hội nghị thu hút đông đảo người dân thuộc cụm liên thôn gồm thôn 1, thôn 4 và thôn 8 tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Bùi Thành Trung, Phó trưởng Công an xã Tân Long cho biết, địa bàn xã có khoảng 12.000 nhân khẩu, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi lực lượng Công an xã chỉ có 21 cán bộ, chiến sĩ.

Với đặc thù đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, chung tay của chính quyền và toàn thể nhân dân.

Theo Trung tá Trung, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng hành của người dân. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tệ nạn xã hội, mỗi người dân không được chủ quan, lơ là mà cần chủ động nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm.

Trung tá Bùi Thành Trung, Phó trưởng Công an Xã Tân Long thông tin về tác hại của ma túy tới người dân.

Tại hội nghị, trung tá Trung đã tập trung làm rõ ba mục tiêu tuyên truyền, phổ biến kiến thức trọng tâm giúp người dân nhận diện tác hại khôn lường của ma túy; nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; và phát huy vai trò của mỗi công dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Để người dân dễ tiếp cận, lực lượng Công an xã đã phát tài liệu hướng dẫn nhận diện, phân biệt 4 loại ma túy phổ biến. Đồng thời, hướng dẫn các dấu hiệu nhận biết người nghiện thông qua những biểu hiện về tâm lý, sinh hoạt và thể chất.

Những dẫn chứng thực tế về hậu quả của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội cũng được đưa ra phân tích, giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của tội phạm.

Thông qua buổi tuyên truyền, lãnh đạo Công an xã Tân Long đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, chủ động phòng ngừa để không vướng vào tệ nạn ma túy.

Đồng thời, mỗi người dân cần phát huy vai trò là một tuyên truyền viên tại cộng đồng, tích cực trao đổi, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, kịp thời ngăn chặn các nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.