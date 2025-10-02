Sáng 2/10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội diễn ra từ ngày 9-11/10. Tham dự có 498 đại biểu.

Tỉnh ủy Lâm Đồng họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Ảnh: X.N

Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Khắc Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, Đại hội sẽ không sử dụng tài liệu giấy, đại biểu được cung cấp văn kiện qua mã QR hoặc ứng dụng điện tử của Đại hội. Chỉ một số ít tài liệu in sẽ được chuẩn bị cho khách mời.

Về nhân sự, do Lâm Đồng mới sáp nhập, toàn bộ nhân sự chủ chốt gồm Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ do Bộ Chính trị chỉ định.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, công tác chuẩn bị Đại hội đang được triển khai đồng bộ, gồm trang trí, triển lãm sản phẩm OCOP, tuyên truyền và trưng bày hình ảnh, tư liệu về thành tựu của tỉnh. Dự thảo văn kiện Đại hội đề ra 25 chỉ tiêu trên 4 lĩnh vực, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 10%-10,5%/năm.