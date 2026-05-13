Ngày 12/5/2026, tại bản Co Cài, xã Trung Lý, Đồn Biên phòng Trung Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an xã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân địa phương. Điểm nhấn của chương trình là ra mắt mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại khu vực vùng cao, biên giới.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã giúp người dân từng bước tiếp cận các kỹ năng số cơ bản, đưa khái niệm "chuyển đổi số" đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung nổi bật là triển khai hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh nhằm tạo kênh tiếp nhận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật hơn cho người dân.

Cụ thể là khi muốn gửi tin tố giác tội phạm, thay vì phải đến tận đồn trình báo, người dân giờ chỉ cần chiếc điện thoại, quét mã QR trên tấm poster được dán ở nhà văn hóa, trạm y tế, hay chợ phiên là thông tin được thu nhận. Không những không phải đi xa, khi gửi tin tố giác tội phạm, người dân không bị lộ danh tính, thông tin cá nhân, mà tất cả đều được ẩn danh tuyệt đối. Đơn vị xác định đây là giải pháp căn cơ để nâng cao hiểu biết về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, cũng như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Việc ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh trật tự không chỉ góp phần bảo vệ an toàn cho người cung cấp thông tin mà còn tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân với lực lượng chức năng. Điều này càng có ý nghĩa đối với xã Trung Lý, địa bàn biên giới quản lý hơn 7,776 km đường biên và 4 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào.

Cùng với đó, các báo cáo viên đã phổ biến Luật Biên giới quốc gia, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời tuyên truyền kiến thức về Luật Hôn nhân và Gia đình. Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao có xu hướng xâm nhập vùng sâu, vùng xa, lực lượng chức năng cũng trực tiếp hướng dẫn người dân nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Việc đưa mô hình chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền pháp luật cho thấy sự đổi mới trong cách làm của Đồn Biên phòng Trung Lý. Qua đó không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng số cho người dân mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.