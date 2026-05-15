Đây là thông tin được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM nhấn mạnh tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết năm 2026, tổ chức ngày 14/5.

Bộ đội Biên phòng thường xuyên tuyên truyền pháp luật tại bến cảng, khu dân cư và trên tàu thuyền.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tá Vũ Văn Chiêm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.HCM phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định số 106/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Bên cạnh đó, hội nghị còn lồng ghép tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, công tác phòng, chống khai thác IUU; vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định khi hoạt động trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được thông tin về tình hình biên giới biển của TP.HCM sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, biên giới biển của Thành phố có chiều dài hơn 117 km, quản lý vùng biển rộng trên 14.362 km² với 119 bến cảng; khu vực biên giới biển gồm 14 xã, phường và đặc khu Côn Đảo.

Trong quá trình tuyên truyền, báo cáo viên còn lồng ghép thông tin về tình hình biển, đảo hiện nay; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên biển như buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác hải sản trái phép, mua bán người, vận chuyển trái phép chất ma túy, đặc biệt là tình trạng ma túy trôi dạt vào khu vực ven biển. Qua đó, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Thượng tá Vũ Văn Chiêm cho biết, thời gian qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Thành phố đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như tuyên truyền lưu động, phát thanh, phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp tại bến cảng, khu dân cư và trên tàu thuyền. Qua đó góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giữ vững an ninh khu vực biên giới biển.

Bên cạnh việc tổ chức hội nghị tập trung, cũng trong ngày 14/5, cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn trực tiếp đến các bến cá, khu neo đậu tàu thuyền để gặp gỡ ngư dân, phát hơn 600 tờ gấp pháp luật và trao đổi những quy định liên quan hoạt động đánh bắt trên biển.

Việc đa dạng hình thức tuyên truyền đã giúp nhiều ngư dân dễ tiếp cận thông tin, hiểu rõ quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành khi hoạt động trên biển.