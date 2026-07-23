Video: Lữ đoàn pháo binh số 44 của Ukraine

Chuyên trang quân sự Defence đưa tin Lữ đoàn pháo binh số 44 của quân đội Ukraine ngày 20/7 đã công bố đoạn video về hoạt động tác chiến của UAV cảm tử nhằm vào các đơn vị pháo binh Nga ở các khu vực Huliaipole và Orikhiv thuộc tỉnh đông nam Zaporizhzhia.

Các UAV trinh sát của Kiev đã phát hiện vị trí đối phương triển khai một số hệ thống pháo Msta-B giữa các rừng cây. Tọa độ của các mục tiêu được chuyển cho Lữ đoàn pháo binh số 44 của Ukraine, từ đó thực hiện đòn tấn công bằng UAV cảm tử vào khí tài Nga.

UAV Ukraine lao vào pháo Msta-B của Nga. Ảnh: Lữ đoàn pháo binh số 44 Ukraine

Theo trang quân sự Army Recognition, Msta-B là lựu pháo được nhà máy Motovilikha phát triển từ cuối những năm 1970, đầu những năm 1980 và chính thức đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô từ năm 1987. Lựu pháo này nặng 6,8 tấn; dài 12,7 m, trong đó phần nòng dài 7,2m; tốc độ bắn từ 5 – 6 phát/phút.

Msta-B sử dụng đạn OF45 nặng 43,56 kg với tầm bắn xa nhất lên tới 24,7km. Để tăng khả năng tác chiến của pháo, các nhà khoa học quân sự Liên Xô và Nga sau này đã chế tạo một số loại đạn khác như OF23 và OF61 có tầm bắn xa hơn.