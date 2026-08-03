Báo Ukrainska Pravda dẫn thông cáo ngày 2/8 của Đội Biên phòng Chernihiv thuộc Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine cho biết: “Chúng tôi tự hào nắm giữ kỷ lục về vụ đánh chặn UAV của Nga ở độ cao lớn nhất từng được xác nhận. Đối phương chủ động phóng các UAV trinh sát ZALA Z-20 ở độ cao lớn với hy vọng chúng sẽ nằm ngoài tầm với.

Tuy nhiên, điều này không gây trở ngại cho các phi công điều khiển UAV đánh chặn Sting thuộc Đội Biên phòng 105 của Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine. Một UAV do đơn vị chúng tôi điều khiển đã đánh chặn thành công mục tiêu ở độ cao 6.858m".

UAV trinh sát của Nga bị lực lượng biên phòng Ukraine bắn hạ ở tỉnh Chernihiv. Video: Ukrainska Pravda

Lực lượng biên phòng Ukraine không nêu rõ thời gian cụ thể, nhưng các nguồn tin của báo Ukrainska Pravda tiết lộ vụ bắn hạ thành công UAV của Nga đã diễn ra vào giữa tháng 7.

Hiện Nga vẫn chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố của phía Ukraine.

Trước đó, hôm 29/7, Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine từng thông báo các phi công điều khiển UAV thuộc đơn vị UAV tấn công Lasar của nước này đã bắn hạ một chiếc ZALA Z-20 trinh sát của Nga ở độ cao 6.400m, lập kỷ lục về vụ đánh chặn UAV thành công ở độ cao lớn nhất. Thành tích của Đội Biên phòng Chernihiv đã phá vỡ kỷ lục này.

Theo các chuyên gia quân sự, ZALA Z-20 là UAV trinh sát thế hệ mới do công ty ZALA Aero của Nga phát triển, nổi bật với khả năng hoạt động ở độ cao lớn, vỏ composite tàng hình trước radar và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Mẫu UAV này có sải cánh 4m, trọng lượng cất cánh tối đa từ 17 - 18kg, trong đó tải trọng hữu ích tối đa 2,5kg.

ZALA Z-20 được trang bị động cơ điện, có thể bay bay liên tục hơn 6 giờ, với tầm hoạt động hơn 100km từ trạm điều khiển. UAV này có thể đạt tốc độ từ 65 – 110 km/h và di chuyển ở độ cao từ 100m - 8,5km, né tránh được các hệ thống tác chiến điện tử và phòng không của đối phương, giúp tối ưu cho hóa hoạt động trinh sát tầm cao.

ZALA Z-20 được trang bị cảm biến ảnh nhiệt và quang học cao cấp, cho phép giám sát mục tiêu chiến lược liên tục từ khoảng cách xa. Nhà sản xuất khẳng định kích thước nhỏ cùng lớp vỏ composite kết hợp trần bay cao giúp UAV này gần như vô hình trước các hệ thống phòng không thù địch.