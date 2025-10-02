Đức Chiến là người được giao nhiệm vụ thực hiện quả penalty sau khi trung vệ Bùi Tiến Dũng của Thể Công Viettel kéo ngã Gustavo ở phút 37. Trên chấm 11m, tiền vệ CLB Binh Bình không mắc sai lầm, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Sau khi làm tung lưới đội bóng cũ, Đức Chiến có màn ăn mừng cuồng nhiệt - điều hiếm thấy trong bóng đá. Nhiều người cho rằng cầu thủ Ninh Bình muốn "thể hiện" với Thể Công Viettel khi 2 bên xảy ra vụ lùm xùm chuyển nhượng hồi đầu mùa giải.

Đức Chiến ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Ảnh: Đ.C

"Tôi rất hạnh phúc và vui sướng khi ghi được bàn thắng cho đội bóng của mình. Đối với tôi, việc ăn mừng ngày hôm nay là sự tôn trọng lớn nhất mà tôi dành cho cả hai đội.

Quá khứ không thể thay đổi. Tương lai thì chúng ta cũng không thể biết trước được điều gì cả. Còn hiện tại tôi đang là một cầu thủ của Ninh Bình. Tôi tận hưởng điều đó. Tôi ghi bàn và vui mừng vì điều đó", Đức Chiến cho biết.

Anh có màn ăn mừng cuồng nhiệt. Ảnh: Đ.C

Về việc Ninh Bình chỉ có 1 điểm dù dẫn trước và chơi hơn người ngay từ hiệp 1, Đức Chiến lý giải: "Chúng tôi bị tinh thần của của các cầu thủ Thể Công Viettel lấn lướt. Khi mà Ninh Bình có bàn thắng từ sớm và được chơi hơn người thì lại mắc sai lầm. Đội bóng lùi sâu xuống và nhường phần sân cho đối phương. Thực sự Thể Công Viettel vẫn là một đội bóng rất mạnh.

Đối với tôi bóng đá có thắng có thua. Chúng ta không thể nói trước được điều gì cả. Ninh Bình nhập cuộc với tâm thế là một tân binh, chứ không phải là một đội đầu bảng. Thế nên việc chia điểm trước một đội bóng mạnh như Thể Công Viettel cũng là một điều gì đó không quá tệ", Đức Chiến chốt lại.