Trận đại chiến vòng 6 V-League 2025/26 trên sân Ninh Bình kết thúc với tỷ số hòa 1-1, sau 90 phút căng thẳng.
Thể Công Viettel nhập cuộc tốt hơn. Tuy vậy, sai lầm khiến Bùi Tiến Dũng nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1, Ninh Bình ghi bàn từ chấm 11 mét.
Trong thế trận 10 người, Thể Công Viettel vẫn thi đấu chủ động. Kết quả là bàn gỡ của Đinh Xuân Tiến, với pha chạm bóng đầu tiên khi vào sân.
Ninh Bình bế tắc và cầu thủ dự bị Geovane nhận thẻ đỏ khi trọng tài xem VAR. Văn Lâm phản xạ xuất sắc cứu cho chủ nhà khỏi thất bại ở những giây cuối.
Bàn thắng:
Ninh Bình: Đức Chiến 37'/phạt đền.
Thể Công Viettel: Xuân Tiến 69'.
Thẻ đỏ:
Ninh Bình: Geovane 90'+3.
Thể Công Viettel: Bùi Tiến Dũng 34'.
Đội hình xuất phát
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Thanh Thịnh (6), Patrick Marcelino (3), Ngọc Bảo (17), Quang Nho (86), Đức Chiến (7), Bảo Toàn (15), Hoàng Đức (28), Quốc Việt (99), Daniel Da Silva (90), Gustavo Henrique (68).
Thể Công Viettel: Văn Việt (28), Viết Tú (18), Tuấn Tài (12), Tiến Dũng (4), Kyle Colonna (2), Tiến Anh (86), Văn Tú (88), Văn Khang (11), Wesley Nata (25), Lucao (9), Pedro Henrique (10).
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ninh Bình vs Thể Công Viettel:
90'+7
Hết giờ! Ninh Bình 1-1 Thể Công Viettel!
Trong thế thiếu người, Thể Công Viettel vẫn chơi rất hay và gỡ hòa 1-1. Cuối trận, đội khách khiến Ninh Bình cũng phải nhận 1 thẻ đỏ, trong khi Đặng Văn Lâm xuất sắc giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà.
90'+5
Không vào! Hoàng Đức mất bóng, Thể Công Viettel phản công nhanh 4 đánh 2, Đinh Xuân Tiến xâp nhập vòng cấm dứt điểm nhưng Văn Lâm băng lên khép góc cứu thua.
90'+3
Thẻ đỏ! Trọng tài tham khảo VAR sau tình huống Geovane phạm lỗi với Kyle Colonna. Chiếc thẻ đỏ được rút ra cho cầu thủ của Ninh Bình.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ!
90'
Cơ hội! Thể Công Viettel tấn công rất tốt, Trần Danh Trung thoát xuống rồi tạt ngang, Xuân Tiến không bị kèm trong vòng cấm nhưng hụt bóng.
85'
Nguy hiểm! Trong pha phạt góc, Lucao bật cao đánh đầu đưa bóng đi cắt ngang mặt khung thành Văn Lâm.
81'
Thể Công Viettel đang kiểm soát thế trận tốt hơn. Ninh Bình rất khó khăn trong việc cầm bóng. Hoàng Đức bị các đồng đội cũ phong tỏa hoàn toàn.
76'
Ninh Bình đang gặp nhiều khó khăn trong việc tấn công. Thể Công Viettel thi đấu tốt sau khi có bàn gỡ hòa.
69'
Bàn thắng! Thể Công Viettel gỡ hòa 1-1! Lucao thực hiện pha xử lý kỹ thuật rồi chuyền ngang, Đinh Xuân Tiến với pha chạm bóng đầu tiên khi vào sân nghiêng người vô lê đánh bại Văn Lâm.
65'
Ninh Bình hãm thành, bóng được hậu vệ Thể Công Viettel phá ra, Dụng Quang Nho từ tuyến sau băng lên sút căng đi vọt xà ngang.
63'
Lucao dứt điểm ra ngoài. Thế trận diễn ra như thể Ninh Bình không hề có lợi thế hơn người.
62'
Khuất Văn Khang xâm nhập vòng cấm, dùng tay chơi bóng khi bât cao tranh chấp với Văn Lâm.
Cầu thủ của Thể Công Viettel phải nhận thẻ vàng.
53'
Hoàng Đức thực hiện cú sút xa rất căng, nhưng Văn Việt làm chủ tình huống và bắt bóng sau hai nhịp xử lý.
52'
Thi đấu thiếu người nhưng Thể Công Viettel vẫn giữ thế trận tốt, sẵn sàng pressing.
51'
Không vào! Ninh Bình phản công, Gustavo xâm nhập vòng cấm nhưng dứt điểm trong thế rướn người đi ra ngoài.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+6
Hiệp 1 kết thúc! Ninh Bình 1-0 Thể Công Viettel!
Đội khách thi đấu tốt, nhưng chỉ một khoảnh khắc sai lầm dẫn đến phạt đền để Đức Chiến ghi bàn, còn đội trưởng Bùi Tiến Dũng “đi tắm sớm”.
45'
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
42'
Ninh Bình được hưởng đá phạt trực tiếp với góc thuận lợi, Hoàng Đức chọn sút thấp vào góc gần không qua được hàng rào.
37'
Bàn thắng! Ninh Bình dẫn 1-0! Trên chấm phạt đền, Nguyễn Đức Chiến tung cú sút chìm rất căng đánh bại thủ môn Văn Việt.
37'
VAR! Trọng tài kiểm tra VAR. Quyết định được giữ nguyên.
34'
Thẻ đỏ! Chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho Bùi Tiến Dũng.
34'
Phạt đền! Ninh Bình tấn công trung lộ, Daniel Da Silva chạm bóng tinh tế, Bùi Tiến Dũng kéo ngã Gustavo trước khi cầu thủ chủ nhà dứt điểm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11 mét.
33'
Nguy hiểm! Pha tạt hỏng của Phan Tuấn Tài đưa bóng cuốn thẳng vào khung thành Ninh Bình, nhưng thủ môn Văn Lâm thi đấu tập trung cản phá thành công.
28'
VAR kiểm tra phạt đền ở tình huống lộn xộn trong vòng cấm Ninh Bình, trước khi Văn Tú sút xa. Dù vậy, không có chuyện gì xảy ra.
27'
Không vào! Sau pha phạt góc, bóng bật ra và Văn Tú từ tuyến sau băng lên thực hiện cú sút rất căng đi vọt xà ngang.
20'
Thể Công Viettel thi đấu rất chắc chắn. Các cầu thủ của HLV Popov kiểm soát tốt Hoàng Đức cho đến lúc này.
14'
Trận đấu bắt đầu sôi động hơn với những pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ hai đội.
11'
Ngay sau pha bóng, Văn Lâm bị đau cần chăm sóc y tế.
10'
Không vào! Văn Lâm sai lầm khi phối hợp với đồng đội trong vòng cấm, cầu thủ Thể Công Viettel áp sát, bóng bật ra và Wesley Nata sút từ vạch 16m50 đi vọt xà ngang.
5'
Thế trận chắc chắn được hai đội lựa chọn. Ninh Bình dâng đội hình lên cao, nhưng không đẩy nhanh tốc độ.
2'
Thể Công Viettel đưa bóng vào vòng cấm Ninh Bình, nhưng Lucao và các đồng đội không thể dứt điểm.
1'
Trận đấu bắt đầu.
18h00
Hoàng Đức đại diện CLB Ninh Bình trao tặng phần ủng hộ đồng bào lũ lụt.
17h58
Ninh Bình nhận các giải thưởng danh giá nhất trong tháng 9 V-League 2025/26.