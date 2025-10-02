Nam Định thắng trận thứ 2 liên tiếp tại AFC Champions League Two Thép Xanh Nam Định vượt qua chủ nhà Eastern (Hong Kong, TQ) với tỷ số 1-0, thuộc lượt trận thứ hai bảng F AFC Champions League Two 2025/26.

Trận đại chiến vòng 6 V-League 2025/26 trên sân Ninh Bình kết thúc với tỷ số hòa 1-1, sau 90 phút căng thẳng.

Thể Công Viettel nhập cuộc tốt hơn. Tuy vậy, sai lầm khiến Bùi Tiến Dũng nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1, Ninh Bình ghi bàn từ chấm 11 mét.

Hoàng Đức có trận mờ nhạt. Ảnh: Đ.C

Trong thế trận 10 người, Thể Công Viettel vẫn thi đấu chủ động. Kết quả là bàn gỡ của Đinh Xuân Tiến, với pha chạm bóng đầu tiên khi vào sân.

Ninh Bình bế tắc và cầu thủ dự bị Geovane nhận thẻ đỏ khi trọng tài xem VAR. Văn Lâm phản xạ xuất sắc cứu cho chủ nhà khỏi thất bại ở những giây cuối.

Bàn thắng:

Ninh Bình: Đức Chiến 37'/phạt đền.

Thể Công Viettel: Xuân Tiến 69'.

Thẻ đỏ:

Ninh Bình: Geovane 90'+3.

Thể Công Viettel: Bùi Tiến Dũng 34'.

Đội hình xuất phát

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Thanh Thịnh (6), Patrick Marcelino (3), Ngọc Bảo (17), Quang Nho (86), Đức Chiến (7), Bảo Toàn (15), Hoàng Đức (28), Quốc Việt (99), Daniel Da Silva (90), Gustavo Henrique (68).

Thể Công Viettel: Văn Việt (28), Viết Tú (18), Tuấn Tài (12), Tiến Dũng (4), Kyle Colonna (2), Tiến Anh (86), Văn Tú (88), Văn Khang (11), Wesley Nata (25), Lucao (9), Pedro Henrique (10).

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ninh Bình vs Thể Công Viettel: