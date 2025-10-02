Đội tuyển Thái Lan chuẩn bị bước vào loạt trận quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027 – ảnh hưởng lớn đến khả năng được góp mặt ở Saudi Arabia.

Ngày 9/10 tới, “Voi chiến” sẽ tiếp Đài Bắc Trung Hoa trên sân Rajamangala, trước khi hành quân tới Taipei Municipal vào ngày 14/10.

Madam Pang đặt tham vọng giành cả 4 HCV bóng đá ở SEA Games 33. Ảnh: Thairath

Sau 2 lượt đầu, Thái Lan mới có 3 điểm và tạm đứng nhì bảng D, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Turkmenistan.

Vì thế, mục tiêu của thầy trò HLV Masatada Ishii là phải giành trọn 6 điểm nếu muốn giữ cơ hội cạnh tranh vé dự VCK (trận cuối cùng gặp Turkmenistan diễn ra vào năm sau).

Nualphan Lamsam – biệt danh Madam Pang – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) – khẳng định hai trận này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Bằng mọi giá, đội tuyển phải thắng. Kết quả sẽ quyết định cánh cửa vào vòng sau”, bà nhấn mạnh trước báo chí Thái Lan.

Trước câu hỏi liệu kết quả không như ý có ảnh hưởng đến chiếc ghế của HLV Ishii, bà chỉ nói ngắn gọn: “Ai tham gia cũng phải cùng nhau gánh trách nhiệm, đoàn kết để hoàn thành mục tiêu”.

Song song với vòng loại Asian Cup, bóng đá Thái Lan còn hướng đến SEA Games 33 vào cuối năm nay, khi nước này là chủ nhà.

Hiện địa điểm tổ chức vẫn chưa chốt, với ba ứng viên gồm Bangkok, Songkhla và Chiang Mai.

Tuy nhiên, Madam Pang cho rằng đó không phải điều quá quan trọng: “Đá ở đâu cũng được, miễn trong Thái Lan”.

Vị tỷ phú có ảnh hưởng lớn đến bóng đá Thái Lan nhấn mạnh: “Điều tôi quan tâm hơn cả là phải lấy lại huy chương vàng SEA Games, vì chúng ta đã không vô địch từ năm 2017 tại Malaysia”.

Không chỉ đặt mục tiêu cho bóng đá nam, Madam Pang còn kỳ vọng toàn bộ các đội tuyển – từ bóng đá nữ, futsal nam đến futsal nữ – đều có thể bước lên bục cao nhất.

“Tôi muốn Thái Lan giành trọn bộ 4 tấm HCV”, Madam Pang phát biểu đầy tự tin.

Bóng đá Thái Lan đang trải qua một năm khó khăn, trên mọi cấp độ đội tuyển. Mục tiêu mà Madam Pang đưa ra có thể tạo áp lực lớn cho các cầu thủ.