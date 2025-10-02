Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam rơi vào bảng A, gặp các đội U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà Saudi Arabia. Đây là bảng đấu được đánh giá "dễ thở" với thầy trò HLV Kim Sang Sik, bởi ngoài chủ nhà U23 Saudi Arabia nhỉnh hơn thì U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan khá tương đương về năng lực.

Ở khu vực Đông Nam Á, đại diện còn lại là U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu rất khó, gặp U23 Iraq, U23 Australia và U23 Trung Quốc.

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu "dễ thở".

Theo thể thức thi đấu, 16 đội tham dự VCK U23 châu Á 2026 được chia thành 4 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng tứ kết. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 25/1/2026.

U23 Việt Nam giành vé dự VCK sau khi lần lượt đánh bại Bangladesh 2-0, Singapore 1-0 và Yemen 1-0, giành ngôi nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối. Đây là lần thứ sáu liên tiếp U23 Việt Nam góp mặt tại VCK U23 châu Á.

Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2026 (diễn ra từ 6-24/1/2026)

Bảng A: Saudi Arabia, Việt Nam, Jordan, Kyrgyzstan

Bảng B: Nhật Bản, Qatar, UAE, Syria

Bảng C: Uzbekistan, Hàn Quốc, Iran, Li Băng

Bảng D: Iraq, Úc, Thái Lan, Trung Quốc