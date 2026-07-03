LĐBĐ Đức xác nhận chia tay Julian Nagelsmann, sau thất bại không thể ngờ của Mannschaft trước Paraguay ngay vòng 32 đội World Cup 2026.

Nagelsmann đã bị sa thải vì thất bại bẽ bàng của tuyển Đức tại World Cup 2026. Ảnh: Fabrizio Romano

Ở trận đấu này, dù áp đảo về con số thống kê – kiểm soát bóng đến 76%, thực hiện 725 đường chuyền, tung ra 21 cú sút,… nhưng Đức lại để Paraguay chọc thủng lưới trước, sau đó mới gỡ hòa 1-1 nhờ công của Kai Hervertz.

Tưởng Đức sẽ thể hiện bản lĩnh của mình để định đoạt cuộc chơi sau đó, thì họ phải bước vào phân định thắng thua 11m.

Và điều tồi tệ xảy ra, Đức lần đầu tiên để thua trong loạt sút cân não tại sân chơi World Cup. Paraguay giành vé vào vòng 16 đội, sau chiến thắng 4-3.

Kết quả khiến Julian Nagelsmann chịu áp lực bị sa thải và vị thuyền trưởng 38 tuổi đã chấp thuận rời cương vị sau cuộc găp với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Đức.

Người hâm mộ Đức rất phấn khởi khi Jurgen Klopp sẽ là HLV tiếp theo của Mannschaft. Ành: 433

Nắm đội từ 2023, Nagelsmann đưa Đức vào đến tứ kết EURO 2024, một kế quả gây tiếc nuối khi họ được chơi trên sân nhà.

Trong thông báo gửi đi, Liên đoàn bóng đá Đức gửi lời cảm ơn HLV Nagelsemann cũng như xác nhận xúc tiến đàm phán Jurgen Klopp, người sẵn sàng đồng ý lên thay, nếu phù hợp các điều kiện.

"Về việc bổ nhiệm HLV mới, ban lãnh đạo LĐBĐ Đức sẽ tiến hành đàm phán với Jurgen Klopp. Ông ấy đã bày tỏ sự sẵn lòng đảm nhận vị trí này".

Jurgren Klopp chia tay Liverpool vào mùa hè 2024, sau đó làm giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull. Sự trở lại của ông với công việc huấn luyện rất được chờ đợi, sau khi tạo sử ở Anfield, đưa đội bóng vùng Merseyside lên tầm cao mới.

(Nguồn VTV)