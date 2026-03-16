Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước thành viên NATO hỗ trợ để giữ cho tuyến đường vận chuyển không bị gián đoạn ở eo biển Hormuz. Ông Trump cũng cảnh báo NATO sẽ phải đối mặt với một tương lai "rất tồi tệ" nếu không tham gia nỗ lực này.

Hãng DW dẫn lời ông Stefan Kornelius nói: "Cuộc xung đột ở Iran không liên quan tới liên minh quân sự phương Tây NATO và Đức sẽ không sử dụng các biện pháp quân sự để đảm bảo an ninh cho hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột. Cuộc xung đột này không liên quan tới NATO, đây không phải là cuộc xung đột của NATO".

Quan chức Đức khẳng định, liên minh có mặt để bảo vệ lãnh thổ của các thành viên và không có sự ủy quyền nào cho việc triển khai lực lượng trong trường hợp hiện tại. "Chừng nào cuộc xung đột này còn tiếp diễn, Đức sẽ không tham gia bất kỳ nỗ lực nào nhằm giữ cho eo biển Hormuz thông thoáng bằng biện pháp quân sự... Việc tham gia chưa từng được xem xét trước khi xung đột nổ ra ở Trung Đông và hiện cũng không được xem xét".

Sáng nay, khi đến Brussels, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cũng nói với các phóng viên rằng ông không thấy vai trò nào cho các nước NATO ở eo biển Hormuz.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz gần như bị đình khi Iran phong tỏa tuyến đường quan trọng này để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel.