Ảnh: Anadolu

Hãng tin Anadolu dẫn nhận định của chuyên gia cho biết, các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran không chỉ giới hạn ở mặt trận vật lý. Cuộc xung đột kỹ thuật số trên mặt trận mạng vô hình đã chứng minh sự độc lập về công nghệ là yếu tố quan trọng nhất trong xung đột hiện đại.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã nhanh chóng lan rộng khỏi mặt trận truyền thống khi khu vực đụng độ mới mở ra với mã độc và các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) được vũ khí hóa.

Các nhóm đe dọa dai dẳng nâng cao và những hệ thống chiến đấu được AI hỗ trợ đang tác động tích cực tới một bề mặt tấn công rộng lớn, trải dài từ mạng lưới năng lượng trọng yếu của Iran đến điện thoại di động hoạt động trong nước.

Erdem Eris, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn an ninh mạng Cyber ​​​​Arts cho biết, AI đã trở thành công cụ hỗ trợ quyết định tối thượng cho sự hủy diệt quân sự hiện đại. Chuyên gia này nhận xét, xung đột trong thời đại ngày này không còn giới hạn ở sự tàn phá vật chất, mà đã phát triển thành một cuộc chiến khốc liệt giành ưu thế chiến lược, do sự thống trị của dữ liệu và thuật toán dẫn đầu.

Ông Eris lưu ý các tin tặc xâm nhập vào cơ sở hạ tầng quốc gia, trong khi các chiến dịch tâm lý trên mạng được tiến hành đồng thời để thao túng thực tế kỹ thuật số và gieo rắc nỗi sợ hãi trong công chúng bằng cách chiếm quyền kiểm soát các hãng thông tấn nhà nước nhằm phá vỡ nhận thức của công chúng.

Theo ông Eris, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã sử dụng các hệ thống phân tích được AI hỗ trợ trong chiến dịch chống Iran. Các mô hình AI đóng vai trò quan trọng trong phân tích tình báo, đánh giá mục tiêu và các quy trình ra quyết định dựa trên dữ liệu. Trong khi đó, lực lượng mạng của Israel đã chiếm quyền kiểm soát các ứng dụng di động được hàng triệu người ở Iran sử dụng để tuyên truyền trực tiếp đến các thiết bị mà người dân mang trong túi.

Chuyên gia này cho biết thêm: "Việc tấn công đồng thời các hãng thông tấn nhà nước và các trang web truyền thông cũng cho thấy những nỗ lực này nhằm trực tiếp vào nhận thức của công chúng. Do đó, giao tranh trên mặt trận vô hình tạo ra một loạt mục tiêu tấn công, từ các nhà máy điện đến các cổng thông tin truyền thông và từ các mạng lưới quân sự đến các ứng dụng di động".

Không gian mạng - mặt trận chính trong xung đột hiện đại

Ông Eris tin các cuộc tấn công kỹ thuật số leo thang cần phải được coi là lời cảnh báo nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu. Bởi vì cuộc xung đột đang diễn ra cho thấy AI là động lực tuyệt đối đằng sau việc ra quyết định trong thời kỳ có giao tranh.

Việc phụ thuộc quá nhiều vào AI cũng tạo ra những lỗ hổng đáng kể về sự phụ thuộc công nghệ và rủi ro chuỗi cung ứng, có thể làm tê liệt cơ sở hạ tầng quốc phòng của bất kỳ quốc gia nào.

Chuyên gia này lưu ý, mặt trận vô hình có thể được phân loại là cuộc đấu tranh 3 cấp độ để giành quyền thống trị kỹ thuật số. Thứ nhất, các tác nhân đe dọa nâng cao xâm nhập vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, giành quyền truy cập lâu dài và thu thập thông tin tình báo - các hệ thống phân tích AI hiện là một phần của kế hoạch tác chiến trong giai đoạn này.

Thứ hai, các hoạt động liên quan đến nhận thức, ví dụ như chiếm đoạt các ứng dụng được hàng triệu người tải xuống, phát tán thông tin tuyên truyền qua các thông báo đẩy và sửa đổi trang chủ của các trang web truyền thông nhằm làm suy yếu lòng tin và nhận thức về các nhân vật có thẩm quyền trong nước.

Thứ ba là hệ sinh thái tội phạm mạng như các cuộc tấn công lừa đảo, phát tán mã độc tống tiền và bắt đầu các chiến dịch quyên góp giả mạo, biến môi trường khủng hoảng thành cơ hội.

Trước những chiến lược ngày càng tinh vi trong chiến tranh mạng, ông Eris khẳng định khả năng chống chịu trước các cuộc tấn công trực tuyến giờ đây là vấn đề sống còn của một quốc gia.

Ông Eris cảnh báo việc kết nối với hệ sinh thái kỹ thuật số toàn cầu cũng có thể khiến bất kỳ quốc gia nào trở thành nạn nhân tiềm tàng, bất kể không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.