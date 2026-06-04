Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về các ghế thành viên không thường trực cho Hội đồng Bảo an. Ảnh: DPA

Theo đài RT, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul gọi kết quả này là “một sự thất vọng thực sự" sau khi Berlin đã thắng cả 6 lần tranh cử trước đó.

Trong cuộc bỏ phiếu kín diễn ra vào ngày 3/6, Bồ Đào Nha giành được 134 phiếu ủng hộ và Áo nhận được 131 phiếu trong cuộc tranh cử 2 ghế thành viên không thường trực dành cho nhóm Tây Âu và các nước khác, trong khi Đức chỉ nhận được 104 phiếu.

Zimbabwe và Trinidad & Tobago được bầu không cần tranh cử vào các ghế dành riêng cho châu Phi, khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe. Kyrgyzstan giành được ghế đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau khi đánh bại Philippines. Như vậy, 5 nước thành viên không thường trực mới được bầu sẽ thay thế Pakistan, Somalia, Hy Lạp, Đan Mạch và Panama trong nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

Cuộc bỏ phiếu do cựu Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, người hiện giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chủ trì.

Việc Đức thất bại trong nỗ lực giành ghế tại Hội đồng Bảo an LHQ đánh dấu sự khác biệt so với các chiến dịch tranh cử trước đây của nước này. Trong các cuộc đua giành ghế cho các nhiệm kỳ 1977 - 1978, 1987 - 1988, 1995 - 1996, 2003 - 2004, 2011 - 2012 và 2019 - 2020, Đức hoặc không có đối thủ hoặc được xem là ứng cử viên sáng giá nhất và nước này thường chọn cách đứng ngoài cuộc khi đối mặt với các đối thủ mạnh.

Đức từ lâu đã tìm kiếm một ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an với lập luận cơ quan này cần được mở rộng để phản ánh tốt hơn thực tế chính trị và kinh tế hiện nay. Đức đồng thời tự quảng bá mình như một nhà tài trợ lớn cho LHQ và là quốc gia ủng hộ chủ nghĩa đa phương. Năm ngoái, ông Wadephul cho biết hội đồng nên gồm thêm các ghế thường trực và không thường trực, đặc biệt dành cho các khu vực chưa được đại diện đầy đủ ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh.

Đức đã định hình nỗ lực giành ghế thường trực như một phần của lời kêu gọi cải tổ rộng lớn hơn của các nước Nam bán cầu với một tổ chức vẫn còn bị các cường quốc phương Tây chi phối.

Hội đồng Bảo an LHQ có 15 nước thành viên gồm 5 nước thành viên thường trực có quyền phủ quyết là Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp và 10 nước thành viên không thường trực với một nửa trong số đó được thay thế mỗi năm với nhiệm kỳ 2 năm luân phiên.