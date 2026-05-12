Theo Pravda, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 11/5 đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev nhằm ký kết một thỏa thuận mở rộng hợp tác công nghệ quốc phòng với Ukraine.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Pistorius cũng đưa ra nhận định về phát biểu mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng cuộc xung đột Ukraine "đang dần đi đến hồi kết".

"Nếu Tổng thống Putin cảm thấy cuộc xung đột đang gần đến hồi kết, tại sao ông ấy không tự chấm dứt nó? Tôi nghĩ ông ấy hoàn toàn có thể kiểm soát được thời điểm. Về việc ông Putin nói sẵn sàng gặp ông Zelensky, tôi lo ngại đây chỉ là một chiến thuật nhằm đánh lạc hướng, dù tôi hy vọng là mình sai", ông Pistorius cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (phải) và người đồng cấp Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: Kyiv Independent

Vào ngày 9/5, Tổng thống Putin tuyên bố rằng cuộc xung đột Ukraine sắp kết thúc và ông sẵn sàng gặp mặt Tổng thống Zelensky ở bất kỳ đâu, nhưng cuộc gặp phải là "bước ký kết cuối cùng trong việc chấm dứt xung đột".

Ukraine đề xuất ngừng bắn sân bay với Nga

Theo tờ Politico, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 11/5 đã kêu gọi châu Âu giúp làm trung gian cho một "thỏa thuận ngừng bắn sân bay" giữa Kiev và Moscow.

"Thỏa thuận này sẽ là một lệnh ngừng bắn có giới hạn nhằm bảo vệ các sân bay khỏi các cuộc tấn công. Nếu châu Âu muốn tăng cường vai trò trong tiến trình hòa bình Nga - Ukraine, họ có thể giúp chúng tôi thúc đẩy ý tưởng này", ông Sybiha cho biết.

Cũng theo ông Sybiha, Nga có thể có lý do để tham gia vào một thỏa thuận như vậy, bởi các trung tâm giao thông quan trọng của Moscow như sân bay quốc tế Sheremetyevo và sân bay Pulkovo đang ngày càng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine tiết lộ, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã thảo luận về đề xuất này với một số nhà lãnh đạo châu Âu. Tuy nhiên, ông Sybiha khẳng định rằng Kiev không có ý định để châu Âu thay thế vai trò của Mỹ trong việc thúc đẩy hòa bình.

"Những nỗ lực của châu Âu nên là động lực bổ sung, không phải sự cạnh tranh với hoạt động ngoại giao do Washington dẫn đầu", ông Sybiha nói.