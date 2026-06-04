Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bày tỏ mong muốn gặp Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: News Drum

Theo trang Saudi Gazette, Tổng thống Trump ngày 3/6 phát biểu: "Ông ấy (Mojtaba Khamenei) có tham gia, chắc chắn rồi". Khi được hỏi liệu ông có gặp lãnh tụ tối cao Iran không, ông Trump đáp: "Có, tôi muốn gặp ông ấy. Chúng tôi có thể gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào mọi việc diễn ra thế nào".

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của ông Khamenei, người đứng đầu nước Mỹ cho hay: “Tôi không biết, tôi chưa có vinh dự được gặp ông ấy. Nếu bạn tin vào những thông tin đang lan truyền thì có thể nói ông ấy đã mất khá nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể”.

Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel nổ ra và chỉ lên tiếng thông qua các tuyên bố bằng văn bản được các phát thanh viên truyền hình đọc. Các quan chức Mỹ trước đó tuyên bố ông Khamenei bị thương nặng hoặc đang được điều trị vết thương nghiêm trọng do vụ đánh bom khiến cha và cũng là người tiền nhiệm của ông - Ali Khamenei thiệt mạng vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 2/6 cho biết ông Khamenei vẫn còn sống và ngày càng tích cực hoạt động. "Tôi cho rằng có những dấu hiệu cho thấy ông ấy đang ngày càng tham gia nhiều hơn ở một số cấp độ", ông Rubio nói với Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ.

Về diễn biến các cuộc đàm phán với Iran, Tổng thống Trump cho biết Tehran đã đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân.“Chúng ta không thể để họ có vũ khí hạt nhân… Iran đã đồng ý rằng họ sẽ không có vũ khí hạt nhân và họ có thể thay đổi ý định. Đó là một trong những điều họ phải đồng ý và đó là điều quan trọng nhất”, ông Trump nhấn mạnh.

Mỹ và Israel tuyên bố chương trình hạt nhân của Iran và “loại bỏ các mối đe dọa phát sinh từ chế độ Iran” là những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự vào Iran ngày 28/2. Giao tranh đang tạm dừng và các nỗ lực nhằm chấm dứt vĩnh viễn xung đột vẫn tiếp tục dưới sự trung gian hòa giải của Pakistan.

Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển nhanh chóng, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng rất nhiều điều tốt đẹp sẽ diễn ra.