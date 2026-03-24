Trong nhiều thập kỷ, việc xây dựng công ty kỳ lân (unicorn) đòi hỏi cả một hệ thống khổng lồ. Các nhà sáng lập phải huy động nguồn vốn lớn, tuyển dụng hàng trăm nhân sự và xây dựng các phòng ban cồng kềnh cho mọi bài toán vận hành - từ việc tuân thủ thuế giá trị gia tăng (VAT) cho đến logistics tìm nguồn cung ứng. Số lượng nhân sự từng là thước đo sức mạnh. Việc mở rộng quy mô đồng nghĩa với việc đánh đổi quyền tự quyết.

Phương trình đó đang bị phá vỡ. Theo Chủ tịch Alibaba Kuo Zhang, "bức tường thực thi" từng ngăn cách các doanh nhân độc lập với các tập đoàn đa quốc gia đang sụp đổ, không phải vì các gã khổng lồ đang suy yếu, mà vì các công cụ mở rộng quy mô cuối cùng đã được dân chủ hóa.

“Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của ‘kỳ lân một người’”, ông nhấn mạnh.

Từ công việc vụn vặt đến nền tảng chiến lược

Trong lịch sử, một nhà sáng lập độc lập thường phải làm mọi việc nhưng không chuyên sâu lĩnh vực nào. Họ phải đảm nhiệm vô số vai trò và những mảng như thu mua, hải quan hay tuân thủ thường vượt quá khả năng. Để mở rộng, các doanh nhân thường phải nhượng lại quyền kiểm soát cho giới đầu tư chỉ để lấy tiền trả lương cho đội ngũ nhân sự giải quyết các công việc nặng nhọc nhưng nhàm chán này.

Chủ tịch Alibaba Kuo Zhang nhận xét AI sẽ giúp doanh nghiệp một người có sức mạnh tương đương doanh nghiệp Fortune 500. Ảnh: Rest of World

Khác với các hệ thống tự động hóa trước đây, AI tác tử (Agent) không chỉ làm theo kịch bản có sẵn, nó có khả năng suy luận, thích ứng và thực thi. Điều này làm thay đổi cách con người tương tác với công nghệ: chuyển từ việc nhấp chuột qua các bảng điều khiển sang giao diện dựa trên ngôn ngữ, nơi các quy trình làm việc trọn gói phức tạp được kích hoạt bằng mục đích thay vì nhập liệu thủ công.

Các tác tử AI doanh nghiệp hiện có thể điều hướng toàn bộ mê cung thương mại toàn cầu - từ các yêu cầu báo giá (RFQs) đến thanh toán xuyên biên giới - giải phóng thời gian để nhà sáng lập tập trung vào chiến lược.

Sự dịch chuyển từ B2B sang A2A

Sức mạnh thực sự của một "kỳ lân một người" không chỉ nằm ở hiệu suất nội bộ, mà còn ở cách họ tương tác với thế giới.

Thương mại toàn cầu từ trước đến nay vẫn là một cuộc chơi phối hợp chậm chạp giữa người với người: những chuỗi email dài, quá trình thẩm định thủ công và các cuộc gọi nửa đêm xuyên múi giờ. Tương lai sẽ hoàn toàn khác.

Tương tác tác tử với tác tử (Agent-to-Agent - A2A) - nơi AI của người mua và AI của người bán giao tiếp trực tiếp thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (APIs) - có thể rút ngắn hàng tuần đàm phán với nhà cung cấp và điều phối logistics thành vài phút trao đổi dữ liệu có độ trung thực cao.

Khi "chi phí thực thi" giảm về gần bằng không, một doanh nhân đơn độc có thể đạt được tầm với vận hành của một công ty thuộc danh sách Fortune 500. Đây không phải là một phép ẩn dụ, mà là một thực tế cấu trúc đang hình thành.

Tác động tới lực lượng lao động

Sự chuyển đổi này tất yếu làm dấy lên những câu hỏi về việc làm. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra không hẳn là sự đào thải, mà là sự nâng tầm nghề nghiệp.

Bằng cách hấp thụ các công việc vô hình của hệ thống hành chính, AI nâng cao năng lực cá nhân. Các công cụ hiện nay cung cấp một bộ khung vận hành tức thời cho doanh nhân độc lập, loại bỏ hoàn toàn nhu cầu về một hệ thống hỗ trợ truyền thống.

Ranh giới giữa "nhân viên" và "ông chủ" đang bắt đầu phai nhòa. Một thế hệ các chuyên gia hiện đã có đủ cơ sở hạ tầng để khởi chạy các dự án toàn cầu mà không cần tuyển dụng bất kỳ ai.

Sức mạnh được dân chủ hóa đi kèm với một điều kiện lớn: khi rào cản gia nhập giảm xuống, tiêu chuẩn dành cho giới lãnh đạo lại tăng lên.

Trong nền kinh tế mới này, việc vùi đầu vào các công việc hành chính không còn là huy chương danh dự - đó là sự thất bại trong việc tận dụng đòn bẩy. Lợi thế cạnh tranh trong thập kỷ tới sẽ không phải là sự thành thạo kỹ thuật hay một bảng lương khổng lồ, mà là khả năng đánh giá, gu thẩm mỹ và tầm nhìn chiến lược. AI có thể thực thi quy trình, nhưng con người phải cung cấp định hướng và kiểm soát chất lượng. “Nút thắt cổ chai” không còn là việc thiếu hụt nguồn lực, mà là sự thiếu hụt trí tưởng tượng.

Khoảng cách giữa một doanh nghiệp nhỏ và một thế lực toàn cầu đang thu hẹp nhanh hơn mức hầu hết các nhà lãnh đạo nhận ra. Kỳ lân một người không còn là một ngoại lệ trên lý thuyết, đó là một mô hình đang ló rạng trong một thế giới nơi năng lực, chứ không phải quy mô nhân sự, quyết định tầm với của một doanh nghiệp.

(Theo Fortune)