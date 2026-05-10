Cháu Phạm Thị Hoài Nhi (15 tuổi) là nhân vật trong bài viết: “Ông bà nghèo kiệt quệ trước ca mổ lần 3 của cháu ngoại: 'Không biết vay ở đâu'”

Nhi hiện sống cùng ông bà ngoại là ông Phạm Tích (67 tuổi) và bà Tạ Thị Liên (66 tuổi) ở thôn Tùng Giang, xã Hoà Trạch.

Khi sinh ra, trên cổ em có một vết chàm lớn. Càng lớn, vết chàm càng lan rộng, phình to, gây đau nhức. Gia đình đưa em đi khám, các bác sĩ xác định Nhi mắc bệnh u xơ thần kinh.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, chính quyền xã Hoà Trạch trao số tiền 132.450.807 đồng của bạn đọc hỗ trợ gia đình cháu PhạmThị Hoài Nhi. Ảnh: Hải Sâm

Không chỉ vậy, Nhi còn bị dị tật lõm ngực bẩm sinh khiến lồng ngực hẹp, việc hô hấp gặp nhiều khó khăn. Em thường xuyên mệt mỏi, hụt hơi, sức khỏe yếu hơn bạn bè cùng trang lứa.

Nhi đã trải qua hai lần phẫu thuật nâng lồng ngực vào các năm 2024 và 2025. Mùa hè năm nay, em tiếp tục bước vào ca mổ thứ ba – cũng là hy vọng để cải thiện sức khỏe, nhưng chi phí phía trước vẫn là bài toán nan giải.

Bản thân ông Tích cũng mang bệnh u xơ thần kinh bẩm sinh. Những khối u mọc rải rác khắp cơ thể, tập trung nhiều ở vùng cổ rồi lan lên má, cằm. Trong khi đó, bà Liên bị bệnh khớp, đi lại khó khăn, mỗi bước chân đều nặng nhọc.

Nguồn sống của cả gia đình chỉ trông vào 4 sào ruộng và vài công việc làm thuê theo mùa. Mỗi năm hai vụ lúa, gia đình thu được khoảng 2 tấn thóc. Sau khi trừ chi phí và để lại gạo ăn, phần còn lại bán đi cũng chỉ được khoản tiền ít ỏi.

Thu nhập bấp bênh nhưng mỗi lần mổ của Nhi tốn đến vài chục triệu đồng. Lần đầu Nhi còn được hỗ trợ một phần chi phí, nhưng những lần sau chi phí lên đến khoảng 50 triệu, gia đình không biết vay mượn ở đâu.

Cảm thương trước hoàn cảnh của em Nhi, nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ số tiền 132.450.807 đồng. Ngoài ra, các mạnh thường quân còn hỗ trợ trực tiếp 3 triệu đồng.

Xúc động trước sự giúp đỡ, ông Tích chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi có số tiền lớn như vậy. Hè này cháu Nhi đã có tiền để phẫu thuật. Tôi sẽ dành dụm để chữa bệnh cho cháu Nhi. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet và chính quyền địa phương đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”.