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Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1976, ngụ TPHCM; Giám đốc Công ty TNHH Giày Dép Thắng Đạt) và Lâm Thanh Vững (SN 1991, Quản lý Công ty) để điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

2 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM phát hiện, xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây sản xuất, buôn bán dép xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nhãn hiệu CROCS (được bảo hộ tại Việt Nam) do Nguyễn Văn Thắng cầm đầu.

Kho dép giả thành phẩm. Ảnh: CACC

Vào đầu tháng 6/2026, các tổ công tác của PC03 phối hợp cùng Công an địa phương bất ngờ kiểm tra 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Thắng Đạt tại phường Dĩ An.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu CROCS thành phẩm với tổng trị giá ước tính gần 500 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan công an cũng tạm giữ số lượng lớn công cụ, máy móc và phương tiện chuyên dụng dùng để sản xuất dép giả.

Quy trình sản xuất dép giả thương hiệu CROCS . Ảnh: CACC

Qua điều tra xác định, đường dây này đã vận hành tinh vi từ tháng 1/2024 đến nay. Trong đó, Nguyễn Văn Thắng giao cho Lâm Thanh Vững làm quản lý, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất.

Dưới quyền của Vững có 12 nhân công được phân chia phụ trách theo từng công đoạn khép kín nhằm tạo ra những đôi dép giả hoàn chỉnh.

Các đối tượng khai nhận đã tung ra thị trường số lượng dép giả nhãn hiệu CROCS đặc biệt lớn, phân phối đi nhiều nơi và thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.