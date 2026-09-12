Hãng thông tấn CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ nắm rõ thông tin về vụ việc cho biết theo đánh giá ban đầu của Washington, các trạm bơm nằm gần tuyến đường ống Đông - Tây đã bị tấn công. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một trạm bị thiệt hại nghiêm trọng do hỏa hoạn, trong khi đám cháy lớn kèm cột khói đen dày đặc xảy ra tại một trạm khác.

Một quan chức Mỹ cho hay UAV xuất phát từ Iraq đã thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, theo CNN, hiện chưa rõ lực lượng nào đứng sau hành động trên và liệu đường ống có bị hư hại trực tiếp hay không.

Đường ống Đông - Tây vận chuyển dầu thô từ khu vực sản xuất dầu ở miền Đông Ảrập Xêút tới cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Tuyến đường này cho phép Ảrập Xêút xuất khẩu dầu mà không cần vận chuyển qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới.

Bộ Năng lượng Ảrập Xêút cho hay các đội ứng phó khẩn cấp đã được triển khai để bảo vệ đường ống và đánh giá mức độ an toàn sau các vụ tấn công. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao nước này thông báo Riyadh đã quyết định tạm thời không đáp trả nhằm tạo điều kiện cho chính phủ Iraq thực hiện các biện pháp ngăn chặn những vụ tập kích xuất phát từ lãnh thổ nước này.

Đường ống dẫn dầu. Ảnh: oilandgasadvancement

Sản lượng dầu thô của Ảrập Xêút giảm mạnh xuống 6,24 triệu thùng/ngày trong tháng 8, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 1990, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran kéo dài tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy năng lượng tại Trung Đông.

Theo báo cáo công bố ngày 11/9 của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Ảrập Xêút cho hay sản lượng dầu thô trong tháng 8 giảm khoảng 1,9 triệu thùng/ngày so với mức 8,1 triệu thùng/ngày trong tháng 7.

Sản lượng của Ảrập Xêút từng ở mức 7,1 triệu thùng/ngày trong tháng 6, rồi phục hồi mạnh lên 8,1 triệu thùng/ngày vào tháng 7. Tuy nhiên, đà phục hồi này đã đảo chiều trong tháng 8.

Sự sụt giảm cho thấy tác động của cuộc xung đột Mỹ - Iran đang lan rộng ra ngoài khu vực giao tranh trực tiếp, gây gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng ở cả Vịnh Ba Tư và các tuyến xuất khẩu thay thế qua Biển Đỏ.

Ảrập Xêút phụ thuộc nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ở phía tây, đặc biệt là cảng Yanbu trên Biển Đỏ khi tình hình bất ổn quanh eo biển Hormuz gây khó khăn cho các tuyến vận tải truyền thống qua Vùng Vịnh.

Tuy nhiên, tuyến đường thay thế này cũng chịu sức ép ngày càng lớn sau khi lực lượng Houthi được Tehran hậu thuẫn ở Yemen tuyên bố lệnh cấm vận hàng hải đối với Ảrập Xêút hôm 20/7, coi đây là một mặt trận mới trong cuộc xung đột liên quan đến Iran và Mỹ.