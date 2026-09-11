Tổng thống Ukraine Zelensky và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. Ảnh: President.gov.ua.

Theo hãng tin Anadolu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 11/9 cho biết khoản tiền trên nhằm tăng cường khả năng đối phó của Ukraine với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV ngày càng dữ dội từ Nga. Theo bà Leyen, với quyết định này, Ukraine có thể mua trang thiết bị Patriot và các thiết bị tác chiến cần thiết để tăng cường bảo vệ không phận trước hỏa lực của Nga.

Gói tài chính sẽ được sử dụng để mua vũ khí, trang thiết bị từ cả các doanh nghiệp quốc phòng của EU và Ukraine, đồng thời cho phép Kiev mua tên lửa PAC-3 dành cho hệ thống phòng không Patriot. Khoản kinh phí này nằm trong gói "Khoản vay hỗ trợ Ukraine" trị giá 90 tỷ Euro của EU giai đoạn 2026-2027, trong đó 60 tỷ Euro dành cho quốc phòng và 30 tỷ Euro hỗ trợ ngân sách.

Với quyết định hôm 11/9, toàn bộ 28,3 tỷ Euro ngân sách hỗ trợ quốc phòng dành cho Ukraine trong năm 2026 đã được phân bổ, bao gồm các loại trang thiết bị, nhà cung cấp, số lượng và tiến độ triển khai. EU trước đó đã giải ngân 8,35 tỷ Euro cho hoạt động hỗ trợ quốc phòng Ukraine trong năm nay.

Thông báo được đưa ra cùng ngày EU và Ukraine tổ chức cuộc họp đầu tiên của ban điều hành sáng kiến mới về công nghiệp quốc phòng, tập trung vào hợp tác phát triển công nghệ UAV và thiết bị chống UAV.

Ủy viên EU phụ trách quốc phòng Andrius Kubilius nhấn mạnh sáng kiến ​​này nhằm tăng cường năng lực về UAV của châu Âu bằng cách tận dụng kinh nghiệm thực chiến của Ukraine.