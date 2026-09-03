Sáng ngày 3/9, nhiều tuyến đường ở trung tâm Hà Nội ken đặc phương tiện.

Lúc 7h, tại đường Nguyễn Trãi (đoạn qua nút giao Khương Đình - Nguyễn Trãi), dòng phương tiện di chuyển chậm, kéo dài hàng trăm mét theo hướng về Ngã Tư Sở.

Để thoát ùn tắc, nhiều người đã đi lên vỉa hè gây nên tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông.

Tình trạng ùn tắc kéo dài đến cầu vượt Ngã Tư Sở, có đến 6 hàng ô tô di chuyển chậm để qua đoạn đường này.

Theo bảng điện tử giao thông thông minh của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, các hướng đi Nguyễn Trãi, Láng đều có mật độ phương tiện cao đến rất cao.

Đường Trường Chinh và Vành đai 2 trên cao cũng lâm vào cảnh ùn tắc, các phương tiện hướng về Láng, Nguyễn Trãi di chuyển khó khăn.

Đến 8h, tại khu vực Vành đai 1 (đoạn nút giao với đường Giảng Võ), các phương tiện di chuyển chậm, ùn tắc xảy ra ở cả 2 chiều đường.

Đường Võ Chí Công và Xuân Đỉnh cũng bị ùn tắc nhẹ tại ngã tư.