Theo báo Pravda, Không quân Ukraine hôm 25/6 đã cảnh báo về mối đe dọa của tên lửa đạn đạo Nga và sau đó thông tin về một tên lửa đang bay về hướng Kiev.

Các binh sĩ Ukraine kích hoạt hệ thống phòng không bắn chặn tên lửa Nga. Ảnh: Pravda

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các hệ thống phòng không trong thành phố đã được kích hoạt để ngăn chặn hỏa lực tấn công của quân Nga. Ông Klitschko nói thêm rằng các mảnh vỡ từ tên lửa thù địch đã rơi xuống một khu vực trống trải ở quận Darnytskyi của thủ đô Ukraine.

Theo Thị trưởng Kiev, một vụ cháy đã xảy ra tại một kho hàng ở quận Darnytskyi. Nhà chức trách đã ngay lập tức điều động lực lượng ứng phó khẩn cấp đến hiện trường. Hiện vẫn chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại trong vụ việc.

EU gia hạn trừng phạt kinh tế Nga thêm 1 năm

Cùng ngày 25/6, Hội đồng châu Âu thông báo đã gia hạn các biện pháp trừng phạt Moscow của Liên minh châu Âu (EU) thêm 1 năm, tới ngày 31/7/2027 vì cuộc xung đột Nga - Ukraine. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào các ngày 18-19/6, trong đó các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí kéo dài các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 12 tháng.

EU lần đầu tiên áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nói trên với Nga vào năm 2014 và đã mở rộng đáng kể chúng kể từ cuối tháng 2/2022, khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt hiện hành nhắm vào các lĩnh vực then chốt của Nga như thương mại, tài chính, năng lượng và công nghệ lưỡng dụng. Chúng cũng bao gồm lệnh cấm nhập khẩu hoặc vận chuyển dầu thô và một số sản phẩm dầu mỏ từ Nga sang EU bằng đường biển; lệnh cấm giao dịch với một số tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Nga và các nước thứ 3 cũng như đình chỉ hoạt động phát sóng và giấy phép của một số kênh truyền thông Nga được Điện Kremlin hậu thuẫn ở các nước EU. Ngoài ra, các biện pháp cụ thể còn cho phép EU chống lại việc Moscow né tránh lệnh trừng phạt.

Theo báo Guardian, đây là lần đầu tiên EU gia hạn toàn bộ gói trừng phạt Nga trong thời hạn 1 năm. Trước đó, các biện pháp này thường chỉ được gia hạn theo chu kỳ 6 tháng.

Giới chức Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về động thái mới của EU.