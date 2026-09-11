Theo báo Guardian, ông Vance khép lại hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa Mỹ bằng một bài phát biểu đầy mạnh mẽ, trong đó lặp lại nhiều tuyên bố của Tổng thống Trump, đưa ra những tuyên bố phóng đại về thành tích, chỉ trích đảng Dân chủ và thẳng thừng gạt bỏ một người biểu tình đang vẫy cờ Mexico.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại Dallas, bang Texas, Mỹ vào ngày 10/9. Ảnh: Bloomberg

Phó Tổng thống Mỹ được chào đón bằng những tiếng hô vang "JD, JD" khi bước lên sân khấu đại hội tại Dallas, bang Texas hôm 10/9. Đó là sự cổ vũ nồng nhiệt nhất mà bất kỳ ai, ngoại trừ ông Trump, nhận được trong suốt hội nghị kéo dài 2 ngày qua của đảng Cộng hòa. Thậm chí có người còn hô vang rằng ông nên là ứng cử viên tổng thống vào năm 2028.

"Chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ vào tháng 11 này đã, rồi mới tính đến chuyện tiếp theo", ông Vance mỉm cười đáp lại.

“Phó tướng” của ông Trump mở đầu bài phát biểu bằng cách liệt kê những bất bình của đảng Cộng hòa, thể hiện thái độ cứng rắn của ông Trump đối với vấn đề nhập cư. Ông Vance nói với đám đông: “Hai năm trước, chúng ta đã chán ngấy việc bị gắn mác phân biệt chủng tộc chỉ vì nhận thấy đất nước mình đang trở nên bẩn thỉu hơn, nghèo khó hơn, kém an toàn hơn và kém thịnh vượng hơn".

Đám đông ủng hộ phong trào "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) trên khán đài rất thích câu nói đó. Song, tràng pháo tay vang dội nhất trong đêm lại xuất hiện khi ông Vance dùng giọng điệu gay gắt đáp trả một người biểu tình đang vẫy cờ Mexico và ngắt lời bài phát biểu của ông trong chốc lát. Chính khách này nói: "Này anh bạn, nếu anh yêu Mexico đến thế thì hãy biến ngay sang đó đi, tôi sẽ mua vé máy bay cho anh".

Giới quan sát đánh giá ông Vance đã phải “bước đi trên dây" khi thực hiện bài phát biểu được coi là bài diễn văn quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Phó Tổng thống Mỹ vừa phải thuyết phục các nhóm cử tri cốt lõi của đảng Cộng hòa, vừa phải tránh đi quá xa khỏi quan điểm của ông Trump, người vốn nổi tiếng rất nhạy cảm với những ý kiến ​​khác biệt.

Ông Vance đã ca ngợi ông Trump là "gã cứng rắn nhất trong chính trường Mỹ" và nhiều lần dừng lại khi đám đông dành cho ông những tràng pháo tay cùng tiếng reo hò nồng nhiệt. Ông Vance cũng nhắc đến việc mình vừa có đứa con thứ 4, nói rằng ông nhìn thấy "tương lai của đất nước này qua đôi mắt của con trai mình" cũng như "quyền công dân theo nơi sinh của người Mỹ mới chào đời này".

Khi đề cập đến những người Dân chủ "cực đoan", nhóm ông cáo buộc muốn phá hoại mô hình gia đình hạt nhân truyền thống của Mỹ, ông Vance dõng dạc tuyên bố: "Hãy tránh xa lũ trẻ của chúng tôi ra".

Các phát biểu của ông Vance cũng nhắm thẳng vào việc tập hợp những người ủng hộ trung thành của phong trào MAGA khi công kích quyền của người chuyển giới, đề cao tầm quan trọng của ngành sản xuất và tự do tôn giáo tại Mỹ, đồng thời cáo buộc đảng Dân chủ đang "ngày càng lún sâu vào sự điên rồ".

Ông Vance cũng đưa ra tuyên bố vô căn cứ rằng một số thành viên đảng Dân chủ ở New York đã "cổ vũ" vụ thảm sát người Do Thái vào ngày 7/10/2023 (ám chỉ vụ đột kích xuyên biên giới của các tay súng Hồi giáo Hamas vào Israel, khiến gần 1.000 người thiệt mạng) và một "thế hệ mới" của đảng Dân chủ đang tìm cách cắt giảm ngân sách dành cho cảnh sát cũng như "xóa bỏ biên giới".

Ông Vance đã nhận được sự tán thưởng khi ca ngợi Charlie Kirk, nhà hoạt động cánh hữu từng bị ám sát tại bang Utah đúng một năm trước đó. Ông Vance không trực tiếp đề cập đến cuộc xung đột giữa Mỹ - Iran, một vấn đề ông có thể phải đối mặt nếu ra tranh cử vào năm 2028. Song, chính khách này đã gián tiếp nhắc lại thái độ ghét bỏ chiến tranh của ông Kirk trước khi kêu gọi những cử tri còn do dự đừng quay lưng với đảng Cộng hòa chỉ vì những bất đồng về chính sách.

Một cuộc thăm dò cho thấy ông Vance hiện là lựa chọn hàng đầu của những cử tri nhiều khả năng sẽ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, với 43% số người được hỏi mong muốn ông trở thành ứng viên đại diện đảng vào năm 2028. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận tỷ lệ ủng hộ thấp hơn là 21%, trong khi Donald Trump Jr, con trai cả của Tổng thống Trump chỉ giành được 7% ủng hộ.