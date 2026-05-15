Tại tòa án liên bang ở Oakland hôm 14/5, luật sư trưởng của Musk là Steven Molo đã gửi lời xin lỗi tới bồi thẩm đoàn vì thân chủ không có mặt trong ngày kết thúc tranh luận. Dù vậy, ông khẳng định Musk vẫn chú ý tới diễn biến vụ kiện.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn kiện Musk đệ trình nhằm vào các đồng sáng lập OpenAI là Sam Altman và Greg Brockman.

Musk cáo buộc họ phá vỡ cam kết duy trì OpenAI dưới mô hình phi lợi nhuận và hưởng lợi cá nhân sau khi tái cấu trúc công ty.

Elon Musk đưa theo con trai X Æ A-Xii trong chuyến đi tới Trung Quốc. Ảnh: Yonhap

Trước đó, thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers đã đặt Musk vào diện “recall status”, tức phải sẵn sàng quay lại tòa trong thời gian ngắn nếu cần tiếp tục làm chứng. Musk từng xuất hiện và điều trần trong tuần đầu tiên của phiên xử.

Theo thông lệ, nhân chứng trong một vụ xét xử thường phải nộp đơn xin phép trước khi rời đi xa và chờ thẩm phán chấp thuận. Tuy nhiên, đại diện tòa án cho biết không rõ Musk có xin phép trước chuyến đi hay không.

Đội ngũ luật sư của Musk cũng chưa phản hồi về việc họ có trao đổi với thẩm phán liên quan tới lịch trình này hay không.

Trong khi đó, Musk xuất hiện tại Bắc Kinh cùng phái đoàn doanh nghiệp Mỹ do ông Trump dẫn đầu trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đoàn còn có CEO Nvidia Jensen Huang và CEO Apple Tim Cook.

Trái ngược với sự vắng mặt của Musk, Altman và Brockman đều có mặt tại phiên tòa ở Oakland. Luật sư của OpenAI là William Savitt cũng nhấn mạnh điều này trong phần tranh luận cuối cùng.

“Ông Musk không ở đây hôm nay, còn các thân chủ của tôi thì có mặt. Họ ở đây vì họ quan tâm tới vụ việc”, Savitt nói.

Đội ngũ pháp lý của OpenAI sau đó trình bày các tài liệu trước bồi thẩm đoàn để chứng minh Musk từng muốn chuyển OpenAI sang mô hình vì lợi nhuận, nhưng với điều kiện ông phải kiểm soát công ty hoặc sáp nhập với Tesla.

Luật sư Sarah Eddy cho rằng Musk cố chứng minh các khoản đóng góp ban đầu của ông cho OpenAI đi kèm “những điều kiện ràng buộc cụ thể”, nhưng phía OpenAI nhận định ông chưa thể đưa ra bằng chứng thuyết phục.

Eddy còn nhắc tới lời khai của Shivon Zilis, người từng là thành viên hội đồng quản trị OpenAI và cũng là mẹ của bốn người con của Musk, để cho rằng ngay cả những người thân cận với tỷ phú này cũng không hoàn toàn ủng hộ lập luận của ông.

