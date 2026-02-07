Rạng sáng 7/2, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp từ phường Tân Tạo (quận Bình Tân) báo có một sản phụ sinh con tại nhà. Ngay sau đó, Trạm cấp cứu vệ tinh 115 số 32 được điều động đến hiện trường.

Khi ê-kíp y tế tiếp cận, bệnh nhân là một sản phụ 33 tuổi, mang thai khoảng 28 tuần, đã đẻ rơi tại nhà. Trẻ sơ sinh trong tình trạng tím tái, không còn dấu hiệu sự sống.

Theo thông tin từ người nhà, sản phụ bắt đầu đau bụng từ khoảng 23h đêm 6/2 nhưng không đến bệnh viện thăm khám. Đến khoảng 2h, các cơn đau trở nên dồn dập và sản phụ sinh con ngay tại nhà. Thay vì gọi cấp cứu, gia đình gọi xe công nghệ để đưa cô đi bệnh viện. Khi tài xế đến nơi, phát hiện em bé tím ngắt nên hoảng hốt gọi Trung tâm Cấp cứu 115.

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trạm cấp cứu vệ tinh 115 số 32, cho biết khi ê-kíp đến hiện trường, trẻ sơ sinh đã ngừng thở, không còn mạch. Các biện pháp hồi sinh tim phổi được triển khai khẩn cấp nhưng không mang lại kết quả. Sau đó, ê-kíp đã đưa sản phụ đến bệnh viện gần nhất để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe hậu sản.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp vô cùng đáng tiếc bởi không phải tai nạn bất khả kháng. Việc đau bụng kéo dài nhiều giờ trước khi sinh là dấu hiệu nguy hiểm, đặc biệt ở thai phụ mới mang thai 28 tuần. Nếu người mẹ được đưa đến cơ sở y tế sớm, thai nhi vẫn còn cơ hội cứu sống.

Các chuyên gia y tế cho rằng, tình trạng đẻ rơi tại nhà không đơn thuần là sinh ngoài ý muốn mà là hệ quả của việc không khám thai đầy đủ, thiếu kiến thức nhận biết dấu hiệu nguy hiểm trong thai kỳ và chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế khẩn cấp.

Qua sự việc trên, ngành y tế tiếp tục khuyến cáo: khi phụ nữ mang thai xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dữ dội, ra máu, vỡ ối hoặc cử động thai giảm, cần đến bệnh viện ngay lập tức. Trong trường hợp khẩn cấp, người dân cần gọi cấp cứu 115 để được hỗ trợ kịp thời, thay vì sử dụng các phương tiện vận chuyển thông thường.

