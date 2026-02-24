Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/2 đã công bố thông cáo báo chí từ phiên họp toàn thể đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 của đảng Lao động Triều Tiên, qua đó xác nhận việc bà Kim Yo-jung được bổ nhiệm làm 1 trong 17 trưởng ban của Ban Chấp hành Trung ương mới.

Bà Kim Yo-jung, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

"Trước khi được thăng chức, bà Kim Yo-jung giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên truyền & Cổ động của Đảng. Em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un từ lâu đã được coi là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất ở Triều Tiên, thường xuyên xuất hiện cùng anh trai tại các sự kiện trong và ngoài nước. Bà Kim cũng thường là người đại diện Bình Nhưỡng đưa ra những tuyên bố công khai của Triều Tiên", Yonhap cho biết.

Phiên họp toàn thể được tổ chức trong khuôn khổ đại hội đảng cầm quyền của Triều Tiên đang diễn ra, bắt đầu từ tuần trước nhằm rà soát kết quả chính sách kể từ đại hội năm 2021 và đề ra các mục tiêu mới cho 5 năm tới.

Trước đó, đảng Lao động Triều Tiên đã bầu lại ông Kim làm Tổng Bí thư tại đại hội lần này. KCNA nhấn mạnh, việc ông Kim tái đắc cử nhận được "sự đồng thuận vững chắc" từ các đảng viên, nhân dân và quân nhân.

Trong ngày 22/2, ông Kim đã đọc báo cáo đánh giá công tác của đảng Lao động Triều Tiên trong 5 năm qua và nêu ra các mục tiêu cho 5 năm tới. Bản kế hoạch 5 năm tới của Bình Nhưỡng tập trung vào chiến lược phát triển phù hợp với tinh thần tiến bộ mạnh mẽ, đồng thời xác định mục tiêu triển vọng cho tất cả các lĩnh vực cũng như nhiệm vụ và phương thức để đạt được chúng.