Theo hãng thông tấn Yonhap, các nghị sĩ Park Sun-won và Lee Seong-kweun tại Ủy ban Tình báo của Quốc hội Hàn Quốc đã tiết lộ thông tin trên trong một buổi họp báo hôm nay (12/2), sau phiên họp toàn thể kín cùng ngày.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) cùng con gái Ju-ae (giữa) và vợ Ri Sol-ju tham dự sự kiện chào mừng năm mới tại Bình Nhưỡng vào ngày 31/12/2025. Ảnh: KCNA/Yonhap

"Vì Kim Ju-ae liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện khác nhau, kể cả ngày thành lập quân đội Triều Tiên hay lễ viếng Cung điện Mặt trời Kumsusan cũng như các dấu hiệu cho thấy cô ấy đã bắt đầu đưa ra ý kiến về một số chính sách của nhà nước, nên NIS tin Ju-ae hiện đã bước vào giai đoạn được chỉ định trong nội bộ làm người kế nhiệm (nhà lãnh đạo Kim Jong Un)", ông Lee nói.

Ông Lee nhận định, đánh giá mới nhất của NIS phản ánh một bước tiến so với quan điểm trước đây của cơ quan này, khi họ từng mô tả Ju-ae “đang được đào tạo để trở thành người kế nhiệm”. Vào tháng 1/2024, NIS đã đánh giá Ju-ae, cô con gái được cho sinh năm 2013 của ông Kim, là "người kế nhiệm tiềm năng nhất" của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

NIS cũng cho biết sẽ theo dõi sát sao việc liệu Ju-ae có tham dự đại hội quan trọng của đảng cầm quyền Triều Tiên vào cuối tháng 2 này hay không.

Trong năm vừa qua, Ju-ae thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Kim trong các sự kiện trong nước như các buổi thử nghiệm tên lửa hay khai trương khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, việc cô tháp tùng cha tới Trung Quốc vào tháng 9/2025 đánh dấu lần đầu tiên con gái của ông Kim có chuyến đi công khai ra nước ngoài.

Khác với cha, Ju-ae thường xuyên xuất hiện trước công chúng trước khi được truyền thông Triều Tiên giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2022. Kể từ đó, cô dần dần thay thế vai trò và thậm chí có phần xuất hiện trước công chúng nhiều hơn người mẹ là Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju.