Theo Yonhap, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30/12 đã tiết lộ về việc trao đổi quà tặng năm mới với bà Kim Yo Jong - Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

"Tôi đã nhận được món quà năm mới của bà Kim từ tay đại sứ Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol. Do đây là một món quà bất ngờ, nên tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị quà đáp lễ. Vì vậy, tôi đã nhờ họa sĩ nổi tiếng thế giới Nikas Safronov vẽ một bức chân dung của bà Kim trong đêm. Bức tranh thể hiện rõ những đức tính đáng ngưỡng mộ của bà ấy, bao gồm sự dịu dàng, sức mạnh, và lòng quyết tâm. Tôi đã gửi bức tranh cho đại sứ Sin", bà Zakharova cho biết.

Những món quà năm mới mà bà Kim Yo Jong và bà Maria Zakharova gửi tặng cho nhau. Ảnh: Yonhap

Từ hình ảnh được bà Zakharova đăng tải, có thể thấy món quà mà em gái ông Kim Jong Un gửi cho quan chức Bộ Ngoại giao Nga là một chiếc bình hoa với nhiều họa tiết mạ vàng tinh xảo.

Đi kèm chiếc bình là một tấm thiệp năm mới, trong đó bà Kim chúc bà Zakharova cùng gia đình "hạnh phúc, may mắn, thực hiện được mọi nguyện vọng trong năm tới". Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho rằng năm 2026 sẽ mang đến "nhiều tiến bộ mới và những chiến thắng vĩ đại hơn".

Cách đây một tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi thư chúc mừng năm mới cho ông Kim Jong Un. Nhà lãnh đạo Triều Tiên sau đó cũng gửi thư đáp lễ, nhấn mạnh rằng quan hệ Nga - Triều là "tài sản chung quý giá cần giữ gìn mãi mãi".