Ở thế chịu áp lực lớn hơn đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn thành mục tiêu với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U22 Malaysia. Hiểu Minh và Minh Phúc là hai cầu thủ ghi bàn cho U22 Việt Nam.

Kết quả này giúp U22 Việt Nam đứng đầu bảng B và chính thức góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất. Theo thể thức thi đấu, ba đội nhất bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết. Và đối thủ của U22 Việt Nam được xác định chính là U22 Philippines - đầu bảng C.

U22 Việt Nam chạm trán U22 Philippines ở bán kết - Ảnh: SN

Trong khi đó, chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore giúp U22 Thái Lan tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng A. Suất bán kết còn lại thuộc về đội nhì bảng tốt nhất đang là cuộc cạnh tranh căng thẳng giữa ĐKVĐ U22 Indonesia, U22 Myanmar và U22 Timor Leste.

Chủ nhân của tấm vé thông hành này sẽ được xác định sau khi trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar hạ màn, vào tối mai (12/12). Họ cũng chính là đối thủ của U22 Thái Lan ở vòng bán kết.

Ở bảng C, cơ hội lại mở ra cho Indonesia sau loạt trận chiều nay. Việc U22 Malaysia thua 0-2 trước U22 Việt Nam khiến họ chỉ còn hiệu số +1.

Vì vậy, nếu đội bóng xứ Vạn đảo hiện có hiệu số -1, đánh bại U22 Myanmar với cách biệt từ ba bàn trở lên, nhà ĐKVĐ sẽ giành tấm vé cuối cùng vào bán kết.

Theo lịch, vòng bán kết bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào ngày 15/12 tới. Trước đó một ngày là vòng bán kết bóng đá nữ.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn