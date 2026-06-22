Hưng Yên:

Ngày 22/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại xã Đông Tiền Hải, khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h10 ngày 21/6, ông T.V.P. (SN 1965, trú tại thôn Hải Nhuận, xã Đông Tiền Hải) đang ngồi xem bóng đá cùng hai người khác tại nhà riêng, bất ngờ bị Đào Xuân Hải (SN 1985, em vợ của ông P., trú tại thôn Quý Đức Tây, xã Đông Tiền Hải) tấn công.

Đối tượng Đào Xuân Hải tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Cơ quan công an xác định, Hải đã trèo qua hàng rào vào khuôn viên nhà ông P., sau đó dùng một con dao dạng gọt hoa quả dài khoảng 20cm đâm nhiều nhát vào vùng bụng, lưng và cẳng tay của nạn nhân.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng trèo qua hàng rào, bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông P. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 7h30 ngày 22/6, Đào Xuân Hải đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án và xử lý đối tượng theo quy định.