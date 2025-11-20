Binh sĩ châu Âu. Ảnh: carnegieendowment.org

Theo đài RT, trước đây, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) từng cảnh báo, châu Âu sẽ mất nhiều tuần để huy động lực lượng chống Moscow do các vấn đề hậu cần và cơ sở hạ tầng.

Một tài liệu được công bố vào ngày 19/11 cho thấy, EU dự định thiết lập khu vực quân sự di động vào năm 2027 nhằm cắt giảm thủ tục hành chính rườm ra, đưa ra các quy tắc chung về tái triển khai và cung cấp quyền tiếp cận cho các lực lượng vũ trang trong trường hợp khẩn cấp.

Các quan chức EU cũng đặt mục tiêu nâng cấp hành lang quân sự di động của khối lên tiêu chuẩn sử dụng kép và bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược. Ý tưởng này cũng nhằm tạo ra một nhóm đoàn kết, trong đó các nước thành viên EU có thể chọn cung cấp năng lực vận tải quân sự đặc biệt cho các quốc gia chưa có.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh còn nhiều vấn đề hậu cần phải giải quyết. Theo tờ Financial Times, EU sẽ phải giải quyết tình trạng cầu xuống cấp, khổ đường ray không đồng đều và bộ máy hành chính phức tạp. Hiện nay, việc di chuyển một đội quân từ các cảng ở phía tây châu Âu tới biên giới Nga mất 45 ngày, nhưng với kế hoạch mới, thời gian dự kiến sẽ rút ngắn xuống còn 3 - 5 ngày.

Bộ trưởng Giao thông EU Apostolos Tzitzikostas cũng cảnh báo, xe tăng của NATO khi tái triển khai có thể bị kẹt trong đường hầm và khiến cầu sập. Theo quan chức này, khối sẽ phải chi ít nhất 17 tỷ Euro (20 tỷ USD) để khắc phục vấn đề đó.

Trong những tháng gần đây, nhiều quan chức EU suy đoán Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào khối trong vài năm tới. Tuy nhiên, Moscow đã thẳng thừng bác bỏ những tuyên bố như vậy, coi chúng là "vô lý". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lên án việc "quân sự hóa" EU, cảnh báo việc tăng chi tiêu quốc phòng đang hủy hoại nền kinh tế của các quốc gia thành viên.