Ukraine được cho là đã dùng tên lửa ATACMS tấn công Nga từ tháng 11/2024. Video: Telegram/The Guardian

Theo tờ Kyiv Independent và hãng tin NBC, quân đội Ukraine gọi đây là một bước tiến đáng kể. Trước đây, Ukraine chưa từng công khai tuyên bố sử dụng các hệ thống tên lửa đạn đạo tiên tiến do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga dù lệnh hạn chế đã được chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ vào 19/11/2024.

Hôm qua (18/11), Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố: "Việc sử dụng các khả năng tấn công tầm xa, bao gồm các hệ thống như ATACMS, sẽ tiếp tục".

Video: The Guardian

Ukraine nhận các tên lửa ATACMS vào năm 2023 nhưng ban đầu chỉ được sử dụng trong lãnh thổ của nước này, gồm cả những khu vực Nga đang kiểm soát.

Mặc dù hôm qua Ukraine mới xác nhận dùng tên lửa ATACMS tấn công mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga nhưng trước đó đã có thông tin lan truyền rằng nước này đã sử dụng vũ khí trên từ cách đây 1 năm và mục tiêu là một kho vũ khí ở Karachev, một thị trấn ở phía tây nước Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công ngày 18/11 là "một diễn biến quan trọng, nhấn mạnh cam kết kiên định của Ukraine đối với chủ quyền của mình". Kênh Telegram Exilenova+ của Ukraine cho biết người dân Voronezh, Nga báo cáo đã nghe thấy tiếng nổ và âm thanh của hệ thống phòng không hoạt động do một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố.

ATACMS là tên lửa đạn đạo do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tên lửa này có thể bay xa 300km và có giá từ 1 triệu USD tới 1,5 triệu USD tùy phiên bản.

Hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Ukraine sẽ không có cơ hội chiến thắng nếu không được phép tấn công Nga.