Ukraine phóng UAV, tên lửa vào cơ sở năng lượng Nga. Video: Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Theo Bloomberg, các cuộc tấn công của Ukraine cùng với sự cố ngừng hoạt động xảy ra tại các nhà máy chủ chốt ở châu Á và châu Phi đã khiến thị trường toàn cầu thiếu hụt hàng triệu thùng dầu. Ngoài ra, việc Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn lớn của Nga là Lukoil và Rosneft hồi tháng 10 cùng với các biện pháp hạn chế do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt với Moscow cũng góp phần đẩy giá dầu lên cao.

Bloomberg tính toán rằng biên lợi nhuận từ lọc dầu ở Mỹ, châu Âu và châu Á hiện ở mức cao nhất vào thời điểm này trong năm, ít nhất kể từ năm 2018. Áp lực bổ sung cũng xuất phát từ việc các nhà máy lọc dầu ở Kuwait và Nigeria phải đóng cửa và ngừng hoạt động.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã mở nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào các cơ sở năng lượng của Nga, viện dẫn lý do đây là các cơ sở hợp pháp tài trợ cho hoạt động quân sự của Nga.

Hôm 16/11, các lực lượng Kiev đã mở một cuộc tấn công bằng UAV tầm xa vào nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk ở tỉnh Samara thuộc vùng Volga của Nga. Mục tiêu bị nhắm tới này nằm cách khu vực chiến sự ở Ukraine khoảng 900km.

Tờ Euromaidan Press dẫn tin từ Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay, cuộc tấn công do UAV loại mới có tên Bars thực hiện. Theo nhà chức trách Ukraine, nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk là một trong những cơ sở sản xuất nhiên liệu phản lực chất lượng cao chủ chốt của Nga. Nhà máy lọc dầu này có công suất xử lý hàng năm là 8,8 triệu tấn dầu, sản xuất hơn 20 loại sản phẩm thương mại và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

Theo trang tin tức quân sự Militarnyi, đây là lần thứ 6 Ukraine tấn công vào cùng một nhà máy lọc dầu và là lần thứ 5 chỉ trong năm nay. Một cuộc tấn công trước đó diễn ra vào đêm 18 - 19/10 đã khiến cơ sở phải đóng cửa hoàn toàn. Hoạt động sản xuất của nhà máy được nối lại vào đầu tháng 11.

Nhà máy lọc dầu Novokuybyshevsk thuộc công ty hóa dầu Novokuybyshevsk, một trong 5 doanh nghiệp chuyên về dầu khí lớn nhất tại Nga và Đông Âu. Chỉ riêng trong năm 2024, nhà máy đã xử lý 5,74 triệu tấn dầu thô, sản xuất 1,10 triệu tấn xăng, 1,64 triệu tấn dầu diesel và 1,27 triệu tấn dầu mazut.