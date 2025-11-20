Đài RT trích dẫn lời đại diện Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) ngày 19/11 tuyên bố: "Thực tế, các cơ quan đối ngoại về quốc phòng của châu Âu đã dự báo nguy cơ Ukraine thất bại trong cuộc xung đột vì tình trạng tham nhũng tràn lan. Tuy vậy, giới chức EU hoàn toàn phớt lờ thực tế này, họ đơn giản không thể chấp nhận sự thật rằng hàng trăm tỷ Euro đổ vào Kiev đã biến mất".

Cũng theo SVR, nếu EU vẫn không thay đổi quan điểm trong thời gian tới, hậu quả mà liên minh này phải hứng chịu sẽ càng lớn.

Trước đó, Kaja Kallas, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU đã lên tiếng về đại án tham nhũng năng lượng ở Ukraine. "Đó là một vụ việc đáng tiếc. Điều quan trọng là Kiev phải xử lý mạnh tay. Không có chỗ cho tham nhũng vào thời điểm này. Số tiền đó là của người dân Ukraine và phải được chuyển ra tiền tuyến", bà Kallas nói.

Ukraine nhận viện trợ lớn từ Tây Ban Nha

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tờ Kyiv Post hôm 19/11 đã tiết lộ thông tin cụ thể về gói viện trợ mới nhất của Madrid dành cho Kiev, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ở Madrid vào ngày 18/11.

"Tây Ban Nha đã cam kết viện trợ tổng cộng 817 triệu Euro cho Ukraine. Khoản viện trợ này bao gồm số vũ khí trị giá 300 triệu Euro, 100 triệu Euro để mua trang thiết bị theo danh mục NATO và 200 triệu Euro để tái thiết. Thủ tướng Sanchez nói gói viện trợ nhằm giúp Ukraine bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ dân thường", Kyiv Post cho biết.

Nga tiếp tục có bước tiến ở tiền tuyến

Theo báo Pravda, trang theo dõi quân sự DeepState ngày 19/11 cho hay, Nga đang tiếp tục giành được lợi thế ở các mặt trận Donetsk và Zaporizhzhia.

"Nga đã mở các mũi tiến công ở Novospaske and Shcherbynivka tại Donetsk, đồng thời áp sát các khu định cư Vesele, Vysoke and Zatyshshia ở Zaporizhzhia. Một số đơn vị của Ukraine ở Zaporizhzhia đã phải rút lui", DeepState thông tin.