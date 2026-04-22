Báo Guardian đưa tin, Cộng hòa Síp, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU hôm nay (22/4) tuyên bố khoản vay trị giá 90 tỷ Euro dành cho Ukraine đã được đại diện tất cả các quốc gia trong khối EU thông qua. Ngoài ra, gói trừng phạt thứ 20 áp lên Nga cũng được “bật đèn xanh”.

Một phiên họp của Nghị viện châu Âu. Ảnh: Uỷ ban châu Âu (EC)/X

“Những văn bản về khoản vay sẽ được trình lên Hội đồng EU để phê duyệt lần cuối. Dự kiến, thủ tục này sẽ kết thúc vào chiều 23/4, trùng thời điểm lãnh đạo các quốc gia EU nhóm họp ở Síp”, nước chủ Hội đồng EU cho hay.

Theo báo Guardian, Hungary, nước láng giềng phía tây Ukraine, từng dùng việc trì hoãn khoản vay trị giá 90 tỷ Euro của EU để gây áp lực buộc Kiev phải sửa chữa và nối lại đường ống dẫn nhiên liệu Druzhba bị hư hại vào đầu năm nay. Tuy nhiên, ngay khi Tập đoàn dầu khí MOL của Hungary xác nhận việc dầu thô đã chảy qua hệ thống đường ống Druzhba từ Belarus sang Ukraine vào trưa 22/4, đại diện Budapest đã rút lại sự phản đối.

Sau khi EU thông qua khoản vay dành cho Ukraine, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda đã lên tiếng chúc mừng bước đột phá trên. “Chúng tôi hoan nghênh quyết định được mong chờ từ lâu về việc giải ngân 90 tỷ Euro cho Ukraine… Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky”, ông Nauseda viết trên mạng xã hội X.