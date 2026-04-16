Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/4 đã công bố danh sách các nhà máy sản xuất UAV ở châu Âu được cho đang hỗ trợ Ukraine. Các cơ sở này được đặt tại Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Latvia, Lithuania, CH Séc, Phần Lan, Ba Lan và Italia.

"Việc các quốc gia châu Âu đang tìm cách gia tăng sản lượng UAV để hỗ trợ Ukraine có thể kéo họ vào cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, đồng thời làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Dường như châu Âu đang muốn trở thành hậu phương chiến lược của Kiev", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Cùng ngày 15/4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố các nhà máy trong danh sách trên nên được coi là mục tiêu tấn công tiềm năng của quân đội Nga.

"Mọi người cần hiểu thông báo của Bộ Quốc phòng Nga theo đúng nghĩa đen: các nhà máy sản xuất UAV ở châu Âu nhằm hỗ trợ Ukraine là mục tiêu quân đội Nga có thể nhắm tới. Việc tấn công các cơ sở này có thành hiện thực hay không phụ thuộc vào tình hình thực tế trong thời gian tới. Tôi xin chúc các đối tác châu Âu ngủ ngon", ông Medvedev nói.

Trong thời gian qua, Ukraine đã liên tục triển khai UAV cảm tử để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau bên trong lãnh thổ Nga, từ hạ tầng dân sự, cơ sở công nghiệp cho đến cả khu dân cư. Cường độ tấn công dường như còn tăng lên trong những tuần gần đây, khi Kiev đang phóng hàng trăm UAV mỗi ngày.

Giới chức Nga cáo buộc đây là các cuộc tấn công "mang tính khủng bố", nhằm bù đắp cho những bất lợi mà quân đội Ukraine đang gặp phải trên tiền tuyến.