Đài RT ngày 15/3 đưa tin, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever mới đây đã thúc giục EU đàm phán trực tiếp với Nga, nhấn mạnh rằng ngoại giao vẫn là phương án khả thi nhất để kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.

"EU không đủ khả năng gây sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu chỉ dựa vào viện trợ quân sự cho Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của EU cũng không thể làm ảnh hưởng tới nền kinh tế Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. Phương án khả thi nhất là đạt được một thỏa thuận", ông De Wever cho biết.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever. Ảnh: Moscow Times

Thủ tướng Bỉ nhấn mạnh nếu EU không thể can thiệp vào quá trình đàm phán với Nga về Ukraine, Mỹ có thể buộc Kiev phải đồng ý nhượng bộ. "Tôi có thể nói ngay đó sẽ là một thỏa thuận bất lợi đối với chúng ta", ông De Wever nói.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico sau đó đã công khai ủng hộ phát biểu của nhà lãnh đạo Bỉ. Theo ông Fico, ngày càng có nhiều quốc gia nhận ra chiến lược gây sức ép lên Nga bằng cách hỗ trợ Ukraine không hiệu quả.

Trước đó, Thủ tướng Bỉ De Wever cũng phản đối đề xuất của EU về việc tịch thu tài sản đang bị đóng băng tại châu Âu của Nga để bảo lãnh khoản vay 90 tỷ Euro dành cho Ukraine, cảnh báo động thái này có thể vướng phải nhiều rắc rối pháp lý và bị Moscow coi là "gây hấn".

Theo RT, đại diện của EU đã không được tham gia vào các cuộc đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine tại Abu Dhabi và Geneva hồi đầu năm nay.