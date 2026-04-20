Theo báo Pravda, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 19/4 đã lên tiếng chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt với dầu mỏ Nga. Dù không nêu đích danh nhưng tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn quyền miễn trừ trừng phạt với dầu mỏ Nga ở trên biển thêm 1 tháng.

"Việc tiếp tục nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga không phản ánh đúng thực tế trên thực địa hay ngoại giao, mà chỉ tạo ra 'ảo tưởng' cho giới chức Moscow rằng họ có thể kéo dài xung đột. Mỗi đồng USD trả cho dầu mỏ Nga đều là tiền cho chiến dịch quân sự đặc biệt chống Ukraine", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh hiện có hơn 110 tàu chở dầu Nga đang hoạt động ngoài khơi trong tình trạng vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế, với tổng tải trọng hơn 12 triệu tấn dầu thô. Tuy vậy, với việc các lệnh trừng phạt được nới lỏng, số dầu này có thể được bán ra mà không chịu hậu quả.

"Đó là khoảng 10 tỷ USD được chuyển hóa trực tiếp thành các đợt không kích mới nhằm vào Ukraine. Điều quan trọng là phải chặn các tàu chở dầu Nga, không để chúng vận chuyển dầu tới các cảng. Chúng ta phải hạn chế năng lực xuất khẩu của bên gây hấn", ông Zelensky nói.

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Kiev nhằm vào hạ tầng dầu mỏ trong tháng 3 đã khiến Moscow tổn thất ít nhất 2,3 tỷ USD. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã gia tăng cường độ tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga, với mục tiêu làm suy yếu nguồn thu quan trọng nhất của Moscow, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu tăng vọt do tác động từ cuộc xung đột Iran.