Theo báo Kyiv Independent, bà Kallas thông báo quyết định trên hôm 31/3 khi có chuyến thăm Kiev. Phát biểu trước các phóng viên khi công bố khoản tài trợ, quan chức EU này nói: "Cách để chấm dứt cuộc xung đột này là đối đầu với Moscow chứ không phải thưởng cho họ. Không nới lỏng các lệnh trừng phạt mà là siết chặt chúng".

Trưởng ban chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas và Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: Ukinform

Các nước châu Âu đã đóng băng khoảng 210 tỷ Euro tài sản của Nga và dùng lợi nhuận phát sinh từ số tài sản này để viện trợ trực tiếp cho Ukraine. Gần đây nhất, hồi tháng 11/2025, Brussels đã chuyển khoảng 5,9 tỷ Euro từ các sáng kiến hiện có của châu Âu cho Kiev, trong đó có 4,1 tỷ Euro từ tài sản bị đóng băng của Nga.

Khoản tài trợ mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Ukraine ngày càng lo ngại về tiến trình bị đình trệ trong việc nhận khoản vay 90 tỷ Euro (104 tỷ USD) từ EU. Số tiền này sẽ giúp đáp ứng 2/3 nhu cầu của Ukraine trong giai đoạn 2026 - 2027.

Mặc dù các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý cho Ukraine vay 90 tỷ Euro tại một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12/2025 nhưng Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã rút cam kết và phản đối việc này.

Ukraine, quốc gia phải phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài để duy trì hoạt động, vẫn có nguy cơ cạn kiệt tiền mặt vào cuối mùa xuân nếu không tìm được giải pháp hoặc nguồn tài trợ khác.

Phát biểu tại Kiev ngày 31/3, bà Kallas nói "không có tin tốt" nào về khoản vay 90 tỷ Euro.