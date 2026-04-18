Tờ Kyiv Independent dẫn thông cáo của Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/4 cho biết: "Lệnh trừng phạt do Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine thông qua, nhắm vào các chỉ huy trong Không quân Nga, lực lượng chịu trách nhiệm phóng hơn 4.100 tên lửa kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên mà các cơ quan tình báo của chúng ta đã xác định rõ ràng hơn 100 cá nhân cụ thể trực tiếp ra lệnh và thực hiện các vụ phóng tên lửa chống lại Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong một phát biểu riêng rẽ cùng ngày, Tổng thống Zelensky nói Kiev sẽ chia sẻ danh sách trừng phạt với các đối tác quốc tế, đồng thời cảnh báo việc Belarus thiết lập trận địa pháo mới dọc theo biên giới phía bắc với Ukraine.

"Chúng tôi lo ngại Moscow có thể khiến Minsk can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột", ông Zelensky bày tỏ.

Nga làm rõ lập trường với châu Âu về việc gửi UAV cho Ukraine

Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/4 khẳng định Nga không thay đổi lập trường đối với việc một số quốc gia châu Âu tăng cường sản xuất máy bay không người lái (UAV) hỗ trợ Ukraine.

"Lập trường của Nga về vấn đề này đã được nêu rõ trong tuyên bố tương ứng của Bộ Quốc phòng. Tôi không bổ sung gì thêm", ông Peskov trả lời các phóng viên khi được hỏi về những tuyên bố gần đây của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev và Thư ký Hội đồng An ninh Sergey Shoigu.

Trong ngày 16/4, ông Shoigu đã cảnh báo Phần Lan và các nước vùng Baltic về quyền tự vệ của Nga trước các cuộc tấn công bằng UAV. Theo ông Shoigu, Moscow gần đây đã ghi nhận nhiều trường hợp UAV của Ukraine bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Nga thông qua Phần Lan và các nước vùng Baltic.

Trước đó, ông Medvedev cho rằng các công ty ở châu Âu sản xuất UAV nhằm hỗ trợ Ukraine nên được coi là mục tiêu tấn công tiềm năng của quân đội Nga.