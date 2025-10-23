Salah đã bị HLV Arne Slot loại khỏi danh sách đá chính trong chuyến làm khách tại Frankfurt. Tiền đạo Ai Cập chỉ được tung vào sân lúc cuối trận, khi Liverpool đang dẫn trước 5-1.

Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Cody Gakpo và Szoboszlai thay nhau lập công, giúp Lữ đoàn đỏ chấm dứt chuỗi 4 trận thua thê thảm.

Phong độ gần đây của Salah không tốt - Ảnh: Uefa

Phong độ gần đây của Salah khá tệ. Anh được tung vào từ phút 74, thay cho Ekitike khi cục diện gần như đã an bài.

Thời khắc cuối cùng của trận đấu, "nhà vua Ai Cập" có cơ hội kiến tạo cho tân binh Writz ghi bàn đầu tiên trong màu áo Liverpool.

Tuy nhiên, Salah đã phớt lờ đồng đội, quyết định dứt điểm ở góc hẹp không thành công. Pha bóng khiến nhiều người hâm mộ The Kop bày tỏ sự giận dữ trên mạng xã hội.

Salah dứt điểm thay vì chuyền bóng cho Writz khiến fan Liverpool tức giận - Ảnh chụp màn hình

Một người viết: "Đó lẽ ra là bàn thắng đầu tiên của Writz nếu Salah không quá Íc kỷ. Một lựa chọn tệ hại, nhất là khi cầu thủ người Đức cần một bàn thắng giải tỏa tâm lý."

CĐV khác bày tỏ quan điểm: "Salah cần bỏ cái trò ích kỳ vớ vẩn này đi. Lẽ ra cậu ấy đã có 2 pha kiến tạo nếu không dứt điểm từ những vị trí thuận lợi hơn để chuyền bóng."

Những người khác kêu gọi loại Salah khỏi đội hình xuất phát ở chuyến làm khách Brentford cuối tuần này: "Salah nên bị gạch tên khỏi đội hình ra sân từ đầu. Chỉ cần chuyền cho Writz thôi nhưng Salah lại bị lòng tham lấn át."