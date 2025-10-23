Chân sút 32 tuổi đang có một chiến dịch cực kỳ hiệu quả cho Bayern Munich. Với pha lập công vào lưới Club Brugge đêm qua, Harry Kane nâng tổng số bàn thắng lên 20, sau 12 trận với Hùm xám trên mọi đấu trường.

Harry Kane đạt thành tích 20 bàn nhanh hơn cả Messi và Ronaldo. Ảnh: Livescore

Theo Opta, với thành tích trên, Harry Kane là cầu thủ đạt 20 bàn thắng nhanh nhất vào đầu mùa giải, đến Messi và Ronaldo cũng phải xếp sau.

Cụ thể, Messi cần đến 17 trận để chạm đến con số 20 bàn thắng (3 lần), trong khi đó với Ronaldo là 13 trận.

Ở chiến dịch đang diễn ra cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ khác của Harry Kane: lần đầu trong sự nghiệp ghi bàn trong 8 trận liên tiếp.

Đội trưởng Tam sư là người đầu tiên trong top 10 giải đấu châu Âu có 20 bàn chỉ sau 12 trận, vượt trên 2 cỗ máy ghi bàn lợi hại khác: Haaland – 15 bàn sau 11 trận cho Man City, Mbappe cũng 15 bàn qua 12 trận với Real Madrid.

Tuy nhiên, nếu tính cả đóng góp ở các ĐTQG thì Haaland dẫn đầu với 24 bàn (9 bàn cho tuyển Na Uy) sau 14 trận, còn Harry Kane thêm 3 bàn với tuyển Anh - 23 bàn (cũng 14 trận) và Mbappe 18 bàn (15 trận, 3 với tuyển Pháp).

Mùa trước, Harry Kane ghi 41 bàn sau 51 trận cho Bayern trên mọi đấu trường, trong khi ở chiến dịch ra mắt Hùm xám bóng đá Đức, là 44 bàn/45 trận.

Với phong độ hiện tại, ngôi sao 32 tuổi được kỳ vọng có thể lần đầu trong sự nghiệp chạm mốc 50 bàn thắng/mùa giải.