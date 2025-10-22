Chính phong độ kém cỏi mà Salah thể hiện từ đầu mùa làm dấy lên lo lắng cho ban lãnh đạo The Kop, buộc họ phải cân nhắc việc chiêu mộ Antoine Semenyo của Bournemouth.

Tiền đạo người Ai Cập chỉ ghi được 3 bàn sau 11 trận trên mọi đấu trường mùa này, gây thất vọng lớn với những màn trình diễn thiếu hiệu quả.

Semenyo trong tầm ngắm Liverpool - Ảnh: SunSport

Đương đầu MU cuối tuần qua, Salah tiếp tục mờ nhạt, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở hiệp hai khi đối mặt thủ môn Senne Lammens.

Còn nhớ, hồi đầu năm, tiền đạo 33 tuổi đã đặt bút ký gia hạn đến tháng 6/2027. Thế nhưng, khởi đầu tệ hại của Salah gần đây khiến lãnh đạo Liverpool phải đẩy nhanh kế hoạch tìm người kế nhiệm.

Cái tên mà họ đưa vào tầm ngắm là Antoine Semenyo, trụ cột của Bournemouth, ghi được 6 bàn qua 8 trận đấu ở Ngoại hạng Anh 2025.26.

Cả MU lẫn Tottenham đều đã tiếp cận hỏi về khả năng Semenyo ra đi hồi hè nhưng không đáp ứng được cái giá 75 triệu bảng mà đội chủ sân Vitality yêu cầu.

Hồi tháng 7 vừa qua, tiền đạo cánh người Ghana đã ký thêm 5 năm với Bournemouth, kèm điều khoản giải phóng với mức phí chưa tiết lộ.

Gần đây, Liverpool cũng chiêu mộ Milos Kerkez nên giữ mối quan hệ mật thiết với Bournemouth. Giám đốc thể thao The Kop - Richard Hughes từng làm việc tại đội bóng bờ biển phía năm trước đây.

Tuy vậy, để thuyết phục đối tác nhượng lại cầu thủ quan trọng giữa mùa, Liverpool sẽ phải đưa ra lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn về tiền bạc.