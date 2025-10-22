2h ngày 23/10, sân Deutsche Bank Park:

Tại Champions League 2025/26, Frankfurt cùng Liverpool đều thắng trận mở màn trên sân nhà, trước khi thất bại chuyến làm khách lượt đấu thứ hai.

Kỳ lạ là họ cùng đụng độ Galatasaray và Atletico Madrid, nhưng kết quả lại trái ngược. Frankfurt dễ dàng đè bẹp Galatasaray 5-1 rồi phơi áo 1-5 Atletico. Trong khi Liverpool thắng Atletico 3-2 và thua Galatasaray 0-1 tại Istanbul.

Phong độ Liverpool đang chạm đáy - Ảnh: SB Nation

Nhìn rộng ra, phong độ của Frankfurt và Liverpool đều tệ. Đại diện nước Đức thua 3/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Với nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, mọi thứ còn thảm hại hơn. Liverpool thất bại liền 4 trận, với 3 trong số đó lọt lướt bàn quyết định ở những phút cuối cùng.

Phong độ kém như nhau, nhưng đoàn quân HLV Arne Slot đang nắm giữ lợi thế về khả năng tạo cơ hội.

Bốn trận vừa qua, hàng công Liverpool chỉ ghi được 3 bàn từ 8,64 xG bàn thắng kỳ vọng. Như cuộc thư hùng MU, Gakpo quá đen đủi vì 3 lần dứt điểm trúng cột dọc.

Nếu khung thành chủ nhà mở ra, đó sẽ là cơ hội cho Mohamed Salah tìm lại cảm giác ghi bàn.

"Vua Ai Cập" tịt ngòi 4 trận gần nhất cấp độ CLB. Tuy nhiên, Salah đã ghi được 15 bàn trong 19 trận sân khách gần nhất tại Champions League.

Trong bối cảnh Isak vẫn chưa bắt nhịp được cùng đồng đội mới, Hugo Ekitike nhiều khả năng đá chính đối đầu đội bóng cũ, sau khi ngồi dự bị ở cuộc chạm trán MU cuối tuần qua.

Lịch sử chỉ ra rằng, Liverpool chưa từng thua 5 trận chính thức liên tiếp. Bản lĩnh "ông lớn" cần được The Kop thể hiện trong chuyến làm khách đêm nay.

Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp 1 hòa (1: 0) - TX: 3 1/2

Dự đoán: Liverpool thắng 3-1

Thông tin lực lượng

Frankfurt: Đầy đủ đội hình mạnh nhất.

Liverpool: Khả năng ra sân của Gravenberch còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Frankfurt: Santos; Kristensen, Koch, Nhà hát, Brown; Larsson, Skhiri; Đoàn, Uzun, Bahoya; Burkardt.

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.