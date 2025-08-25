MU đã thắng 8 trận gần nhất trên sân Craven Cottage nhưng không thể tiếp tục làm điều đó cuối tuần qua, ở vòng hai Ngoại hạng Anh.

Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước nhờ bàn phản lưới của Muniz. Tuy nhiên, Smith Rowe vừa vào sân lập tức gỡ hòa 1-1 cho Fulham.

Amorim hứng chịu nhiều lời chỉ trích - Ảnh: SunSport

Thấy đội nhà gặp khó khăn ở khu trung tuyến, Amorim đã có điều chỉnh bằng cách rút Casemiro ra rồi tung vào Sesko và tiếp đó lên lượt Ugarte.

Kobbie Mainoo chạy khởi động ngoài đường biên nhưng rốt cuộc bị ông thầy Bồ Đào Nha ngó lớ, không được vào sân đá phút nào.

Điều này khiến người hâm mộ MU vô cùng tức giận. Họ lập tức chỉ trích Amorim trên mạng xã hội vì gạt Mainoo ra khỏi kế hoạch thi đấu.

Một người nói: "Mainoo đang được đối xử như thể anh ấy là lựa chọn thứ 4 trên hàng tiền vệ vậy. Thật đáng kinh ngạc."

Mainoo chưa ra sân thi đấu phút nào mùa này - Ảnh: Alamy

CĐV khác tuyên bố: "Cứ sa thải Amorim đi. Ông ta đã có gần 1 năm để chứng tỏ bản thân mà chẳng làm được gì. Không tiến bộ, chẳng cải thiện và cũng không có kế hoạch rõ ràng."

Thêm bình luận: "Bruno Fernandes lại chơi trọn vẹn 90 phút mà không bị thay ra. Việc cứ tin dùng đội trưởng trong vai trò tiền vệ trung tâm sẽ là lý do khiến Amorim bay ghế."

Ý kiến nữa từ fan MU: "Amorim quyết tâm thử nghiệm mọi cầu thủ ở vị trí tiền vệ trung tâm ngoại trừ Mainoo. Điều đó tạo nên tình huống kỳ lạ."